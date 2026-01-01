PinePods egy nyílt forráskódú podcast kezelő. Háztartások, csapatok és egyéni hallgatók számára készült, akik távol akarják tartani hallgatási előzményeiket harmadik féltől származó szerverektől. Egy kifinomult webes felületet kombinál natív Android, iOS és asztali kliensekkel, így minden eszköz szinkronban marad anélkül, hogy kereskedelmi podcast platformokra támaszkodna.

Ami kiemeli a PinePods-ot, az az első osztályú többfelhasználós modellje, beépített gpodder API támogatással és PodcastIndex integrációval párosítva. Minden tag független feliratkozásokat, várólistát és lejátszási előzményeket kap, miközben egyetlen backendet használnak. A szerver saját VPS-en történő üzemeltetése megőrzi feliratkozási listáját, hallgatási szokásait és letöltött epizódjait teljesen privátként és reklámkövetőktől mentesen.