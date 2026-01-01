Telepítse a PinePodsot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett többfelhasználós podcast kezelő, eszközök közötti szinkronizálással, PodcastIndex kereséssel és natív mobilalkalmazásokkal.
Válasszon VPS csomagot a PinePods szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a PinePods
PinePods egy nyílt forráskódú podcast kezelő. Háztartások, csapatok és egyéni hallgatók számára készült, akik távol akarják tartani hallgatási előzményeiket harmadik féltől származó szerverektől. Egy kifinomult webes felületet kombinál natív Android, iOS és asztali kliensekkel, így minden eszköz szinkronban marad anélkül, hogy kereskedelmi podcast platformokra támaszkodna.
Ami kiemeli a PinePods-ot, az az első osztályú többfelhasználós modellje, beépített gpodder API támogatással és PodcastIndex integrációval párosítva. Minden tag független feliratkozásokat, várólistát és lejátszási előzményeket kap, miközben egyetlen backendet használnak. A szerver saját VPS-en történő üzemeltetése megőrzi feliratkozási listáját, hallgatási szokásait és letöltött epizódjait teljesen privátként és reklámkövetőktől mentesen.
A PinePods főbb funkciói
Többfelhasználós fiókok
Minden tagnak független előfizetései, várólistái és hallgatási előzményei vannak, amelyeket egy megosztott szerver támogat – ideális családok vagy közös háztartások számára.
Eszközök közötti szinkronizálás
Lejátszási pozíció, lejátszási sor és feliratkozások valós időben szinkronizálódnak a webes, Android, iOS és asztali kliensek között a beépített gpodder API-n keresztül.
PodcastIndex keresés
Fedezzen fel új műsorokat a nyílt PodcastIndex katalóguson vagy az iTunes keresőn keresztül, anélkül, hogy lekérdezéseket küldene reklámokkal támogatott könyvtáraknak.
Epizód letöltések
Töltsön le epizódokat a szerverre offline hallgatáshoz, archiváláshoz és védelemként az ellen, hogy a műsorok eltűnjenek a nyilvános hírfolyamokból.
YouTube csatornák
Iratkozz fel YouTube-csatornákra, mintha podcastok lennének, hangkivonatolással, így ugyanúgy hallgathatod őket, mint a rendszeres műsorokat.
OPML importálás és mentés
Helyezze át meglévő podcast-előfizetéseit OPML-en keresztül, ütemezzen be automatikus biztonsági mentéseket és exportáljon mindent, amikor szüksége van rá.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a PinePods szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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