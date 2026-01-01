Telepítse a Joplin szervert egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett szinkronizációs háttérrendszer Joplinhoz, amely privátan tartja jegyzeteit és mellékleteit minden eszközén.
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Erre jó a Joplin Server
A Joplin Server a népszerű nyílt forráskódú Joplin jegyzetelő alkalmazás saját üzemeltetésű szinkronizációs háttérrendszere. Biztonságos, privát központot biztosít jegyzetek, teendők, jegyzetfüzetek és mellékletek szinkronizálásához asztali, mobil és terminál kliensek között. Ehhez nem támaszkodik harmadik féltől származó felhőszolgáltatásokra, például a Dropboxra vagy a OneDrive-ra.
A Joplin Server saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy személyes tudásbázisa teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad. Ön állítja be a tárhelykorlátokat, határozza meg a biztonsági mentési irányelveket, és dönti el, hogy engedélyezi-e a végpontok közötti titkosítást. Mindez előfizetési díjak, adatbányászat és platformfüggőség nélkül történik.
A Joplin Server főbb funkciói
Privát jegyzet szinkronizálás
Szinkronizálja jegyzeteit, jegyzetfüzeteit és mellékleteit összes eszközén saját szerverén keresztül, anélkül, hogy harmadik fél felhőszolgáltatása kezelné adatait.
Végpontok közötti titkosítás
Védje a jegyzet tartalmát kliensoldali titkosítással, így csak Ön olvashatja jegyzeteit – még a szerver sem látja a nyílt szöveget.
Többfelhasználós támogatás
Hozzon létre külön fiókokat családtagok vagy kollégák számára, mindegyik saját jegyzetgyűjteménnyel és konfigurálható tárhelykvótákkal.
Jegyzetmegosztás
Osszon meg egyedi jegyzeteket vagy jegyzetfüzeteket más Joplin Server felhasználókkal, és kezelje a hozzáférési engedélyeket közvetlenül az ügyfélalkalmazásokból.
Összes ügyfélplatform
Csatlakoztassa a Joplin klienseket Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszereken – minden eszköz ugyanahhoz a szerverhez szinkronizálódik a szabványos Joplin szinkronprotokollon keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Joplin Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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