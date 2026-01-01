Akár 69% kedvezmény a Joplin Server szolgáltatásra

Telepítse a Joplin szervert egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett szinkronizációs háttérrendszer Joplinhoz, amely privátan tartja jegyzeteit és mellékleteit minden eszközén.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Joplin szervert egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Joplin Server szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Joplin Server

A Joplin Server a népszerű nyílt forráskódú Joplin jegyzetelő alkalmazás saját üzemeltetésű szinkronizációs háttérrendszere. Biztonságos, privát központot biztosít jegyzetek, teendők, jegyzetfüzetek és mellékletek szinkronizálásához asztali, mobil és terminál kliensek között. Ehhez nem támaszkodik harmadik féltől származó felhőszolgáltatásokra, például a Dropboxra vagy a OneDrive-ra.

A Joplin Server saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy személyes tudásbázisa teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad. Ön állítja be a tárhelykorlátokat, határozza meg a biztonsági mentési irányelveket, és dönti el, hogy engedélyezi-e a végpontok közötti titkosítást. Mindez előfizetési díjak, adatbányászat és platformfüggőség nélkül történik.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Joplin Server főbb funkciói

Privát jegyzet szinkronizálás

Szinkronizálja jegyzeteit, jegyzetfüzeteit és mellékleteit összes eszközén saját szerverén keresztül, anélkül, hogy harmadik fél felhőszolgáltatása kezelné adatait.

Végpontok közötti titkosítás

Védje a jegyzet tartalmát kliensoldali titkosítással, így csak Ön olvashatja jegyzeteit – még a szerver sem látja a nyílt szöveget.

Többfelhasználós támogatás

Hozzon létre külön fiókokat családtagok vagy kollégák számára, mindegyik saját jegyzetgyűjteménnyel és konfigurálható tárhelykvótákkal.

Jegyzetmegosztás

Osszon meg egyedi jegyzeteket vagy jegyzetfüzeteket más Joplin Server felhasználókkal, és kezelje a hozzáférési engedélyeket közvetlenül az ügyfélalkalmazásokból.

Összes ügyfélplatform

Csatlakoztassa a Joplin klienseket Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszereken – minden eszköz ugyanahhoz a szerverhez szinkronizálódik a szabványos Joplin szinkronprotokollon keresztül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Joplin Server szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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