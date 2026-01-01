A Joplin Server a népszerű nyílt forráskódú Joplin jegyzetelő alkalmazás saját üzemeltetésű szinkronizációs háttérrendszere. Biztonságos, privát központot biztosít jegyzetek, teendők, jegyzetfüzetek és mellékletek szinkronizálásához asztali, mobil és terminál kliensek között. Ehhez nem támaszkodik harmadik féltől származó felhőszolgáltatásokra, például a Dropboxra vagy a OneDrive-ra.

A Joplin Server saját VPS-en történő üzemeltetése azt jelenti, hogy személyes tudásbázisa teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt marad. Ön állítja be a tárhelykorlátokat, határozza meg a biztonsági mentési irányelveket, és dönti el, hogy engedélyezi-e a végpontok közötti titkosítást. Mindez előfizetési díjak, adatbányászat és platformfüggőség nélkül történik.