Telepítse az OctoBotot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú kripto kereskedési bot AI, rács, DCA és TradingView stratégiák automatizálásához 15+ tőzsdén.
Válasszon VPS csomagot a OctoBot szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OctoBot
Az OctoBot egy ingyenes, nyílt forráskódú kriptovaluta kereskedési bot. Egyetlen webes felületen keresztül több mint 15 tőzsdéhez csatlakozik. Ezek közé tartozik a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin és Bybit. Támogatja a rácskereskedést, a költségátlagolást, a piacépítést, az AI-vezérelt stratégiákat és a TradingView webhook automatizálást. Egy teljesen szkriptelhető backtesting motorral finomíthatók a beállítások történelmi piaci adatok alapján.
Az OctoBot saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen irányítása alatt tartja az összes API kulcsot, profilt és kereskedési előzményt. Így nincs letétkezelői réteg Ön és a tőzsde között. A böngésző UI 24/7 fut a VPS-én. Így a stratégiák akkor is futnak, ha a helyi gépe offline állapotban van. A tentacles plugin rendszer lehetővé teszi a bot bővítését egyedi jelekkel vagy interfészekkel. Mindezt az upstream image módosítása nélkül.
A OctoBot főbb funkciói
15+ tőzsdei támogatás
Csatlakozzon a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit és még sok más azonnali és határidős tőzsdéhez egyetlen telepítésből.
Többféle stratégiatípus
Futtasson rácskereskedést, DCA-t, piacépítést, arbitrázst, AI-vezérelt jeleket és TradingView webhook stratégiákat egymás mellett, független profilokban.
TradingView automatizálás
Fogadjon TradingView értesítéseket közvetlenül az OctoBotba, hogy ügyleteket indítson kedvenc Pine Script indikátoraiból, közvetítő szolgáltatások nélkül.
Visszatesztelő motor
Játssza le a stratégiákat a történelmi piaci adatok ellen, részletes teljesítményjelentésekkel, mielőtt tőkét kockáztatna egy élő tőzsdén.
Tentacles plugin rendszer
Bővítse az OctoBotot közösségi „karokkal” új stratégiákhoz, tőzsdékhez és interfészekhez, vagy írja meg a sajátját anélkül, hogy elágaztatná a projektet.
Telegram és webes értesítések
Figyelje a portfóliót és a kereskedési tevékenységet a beépített webes irányítópultról, vagy küldjön élő értesítéseket a Telegramra az útközbeni irányításhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OctoBot szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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