Az OctoBot egy ingyenes, nyílt forráskódú kriptovaluta kereskedési bot. Egyetlen webes felületen keresztül több mint 15 tőzsdéhez csatlakozik. Ezek közé tartozik a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin és Bybit. Támogatja a rácskereskedést, a költségátlagolást, a piacépítést, az AI-vezérelt stratégiákat és a TradingView webhook automatizálást. Egy teljesen szkriptelhető backtesting motorral finomíthatók a beállítások történelmi piaci adatok alapján.

Az OctoBot saját VPS-en történő üzemeltetése közvetlen irányítása alatt tartja az összes API kulcsot, profilt és kereskedési előzményt. Így nincs letétkezelői réteg Ön és a tőzsde között. A böngésző UI 24/7 fut a VPS-én. Így a stratégiák akkor is futnak, ha a helyi gépe offline állapotban van. A tentacles plugin rendszer lehetővé teszi a bot bővítését egyedi jelekkel vagy interfészekkel. Mindezt az upstream image módosítása nélkül.