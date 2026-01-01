Telepítse a Photofieldet egykattintásos telepítéssel.
Sebességre optimalizált, saját üzemeltetésű fotógaléria, amely több ezer képet jelenít meg egy sima, nagyítható idővonalon.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Photofield
A Photofield egy nyílt forráskódú, egyetlen bináris fájlból álló fotógaléria, amely egyetlen megszállottság köré épült: a sebesség. Ahelyett, hogy a fotókat kis bélyegképekre osztaná oldalakra, egyszerre több ezer képet jelenít meg egy folyamatosan nagyítható vásznon. Fokozatosan tölti be a nagyobb felbontású csempéket pásztázás és nagyítás közben. Az eredmény közelebb áll egy asztali képnézegetőhöz, mint egy tipikus webgaléria.
A Photofield saját VPS-en történő üzemeltetésével az eredeti fotók és EXIF metaadataik az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül maradnak. Így nem egy SaaS fotószolgáltatásban tárolódnak. A forráskönyvtár csak olvasható módon van csatlakoztatva, így a galéria soha nem módosíthatja vagy törölheti az eredeti fájlokat. Ezáltal biztonságos, nem invazív felületet biztosít egy meglévő archívumhoz, amelyet rsync, SCP vagy Syncthing segítségével szinkronizáltak.
A Photofield főbb funkciói
Nagyítható idővonal
Görgethet és nagyíthat több tízezer fotó között egyetlen összefüggő vásznon, többfelbontású csempefolyam segítségével.
Egyetlen bináris telepítés
Egy Go bináris beágyazza a UI-t, a helymeghatározási adatbázist és az indexelőt, így a konténer másodpercek alatt elindul külső adatbázis szolgáltatás nélkül.
Csak olvasható könyvtár
A fotókönyvtár csak olvashatóként van csatlakoztatva, így a galéria soha nem módosíthatja, nevezheti át vagy törölheti az eredeti fájlokat az indexelés során.
Helyi fordított geokódolás
A beépített földrajzi helymeghatározó adatbázis teljesen offline módon, harmadik féltől származó térkép API hívások nélkül oldja fel az EXIF GPS koordinátákat helynevekké.
Gyors indexelés
Az Indexelő másodpercenként több ezer fájlt szkennel be az SSD-ken, és fokozatosan frissíti a galériát anélkül, hogy blokkolná a böngészést.
Opcionális AI keresés
Külső Photofield AI gazdagép csatlakoztatása a szemantikus képkeresés és az arcfelismerés engedélyezéséhez a teljes gyűjteményben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Photofield szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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