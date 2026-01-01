A Photofield egy nyílt forráskódú, egyetlen bináris fájlból álló fotógaléria, amely egyetlen megszállottság köré épült: a sebesség. Ahelyett, hogy a fotókat kis bélyegképekre osztaná oldalakra, egyszerre több ezer képet jelenít meg egy folyamatosan nagyítható vásznon. Fokozatosan tölti be a nagyobb felbontású csempéket pásztázás és nagyítás közben. Az eredmény közelebb áll egy asztali képnézegetőhöz, mint egy tipikus webgaléria.

A Photofield saját VPS-en történő üzemeltetésével az eredeti fotók és EXIF metaadataik az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül maradnak. Így nem egy SaaS fotószolgáltatásban tárolódnak. A forráskönyvtár csak olvasható módon van csatlakoztatva, így a galéria soha nem módosíthatja vagy törölheti az eredeti fájlokat. Ezáltal biztonságos, nem invazív felületet biztosít egy meglévő archívumhoz, amelyet rsync, SCP vagy Syncthing segítségével szinkronizáltak.