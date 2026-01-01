A Marreta egy saját üzemeltetésű webproxy. Weboldalakat tölt le és dolgoz fel, hogy tiszta, olvasható verziókat biztosítson, követő sütik, hirdetések és hozzáférési korlátok nélkül. Normalizálja az URL-eket, eltávolítja a zajt a HTML kimenetből, és helyileg gyorsítótárazza az eredményeket, így az ismételt olvasások azonnal elérhetők. Egyedi, domainenkénti szabályok lehetővé teszik a finomhangolást, hogy az adott oldalak hogyan legyenek tisztítva és megjelenítve.

A Marreta futtatása saját VPS-en azt jelenti, hogy minden feldolgozás az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán történik. Így egyetlen harmadik féltől származó olvasószolgáltatás sem kapja meg a böngészési előzményeit. Az eredmény egy privát, gyors és önálló alternatíva a felhőalapú olvasóproxykhoz képest. Nincsenek használati korlátok, és adatok sem hagyják el a szerverét.