Telepítse a Marreta-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett webes tartalom proxy, amely cikkeket kér le és tisztít meg a zavaró tényezőktől mentes, nyomkövetésmentes olvasáshoz.
Válasszon VPS csomagot a Marreta szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Marreta
A Marreta egy saját üzemeltetésű webproxy. Weboldalakat tölt le és dolgoz fel, hogy tiszta, olvasható verziókat biztosítson, követő sütik, hirdetések és hozzáférési korlátok nélkül. Normalizálja az URL-eket, eltávolítja a zajt a HTML kimenetből, és helyileg gyorsítótárazza az eredményeket, így az ismételt olvasások azonnal elérhetők. Egyedi, domainenkénti szabályok lehetővé teszik a finomhangolást, hogy az adott oldalak hogyan legyenek tisztítva és megjelenítve.
A Marreta futtatása saját VPS-en azt jelenti, hogy minden feldolgozás az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán történik. Így egyetlen harmadik féltől származó olvasószolgáltatás sem kapja meg a böngészési előzményeit. Az eredmény egy privát, gyors és önálló alternatíva a felhőalapú olvasóproxykhoz képest. Nincsenek használati korlátok, és adatok sem hagyják el a szerverét.
A Marreta főbb funkciói
URL tisztítás és normalizálás
Eltávolítja a nyomkövetési paramétereket, az átirányításokat és a lekérdezési zajt az URL-ekből a lekérés előtt, így minden alkalommal tiszta, kanonikus linkeket hoz létre.
Sütimentes tartalom lekérés
Oldalakat kér le sütik vagy azonosító fejlécek nélkül, megkerülve a süti hozzájárulási felugró ablakokat és a sütialapú hozzáférési kapukat.
HTML optimalizálás
Eltávolítja a hirdetéseket, szkripteket, felugró ablakokat és a nem tartalmi elemeket, hogy az oldal tiszta, gyorsan betöltődő változatát biztosítsa.
Intelligens gyorsítótárazás
A gyorsítótár helyben tárolja a feldolgozott oldalakat, így az ismételt látogatások azonnal visszatérnek anélkül, hogy újra lekérné vagy újra feldolgozná a forrásoldalt.
Tartományonkénti egyéni szabályok
Alkalmazzon webhelyspecifikus CSS eltávolítást, JavaScript injektálást és egyéni fejléc- vagy süti szabályokat a kimenet finomhangolásához bármely domainhez.
JSON API hozzáférés
Minden feldolgozott URL JSON API válaszként is elérhető, így a Marreta könnyen integrálható az automatizálási munkafolyamatokba.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Marreta szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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