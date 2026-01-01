A Rundeck a PagerDuty által karbantartott nyílt forráskódú runbook automatizálási motor. Működési szkripteket, ad-hoc parancsokat és összetett, többlépéses eljárásokat verziózott feladatokká alakít át. Ezeket a feladatokat a csapat bármely tagja biztonságosan futtathatja webes felhasználói felületről, API-ról vagy csevegő integrációról. Ehhez nincs szükség SSH kulcsok vagy éles környezeti hitelesítő adatok kiosztására.

A Rundeck saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a feladatdefiníciók, a végrehajtási előzmények és a csomópont-leltárak az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Az üzemeltetési, támogatási és ügyeletes mérnökök egyetlen, auditált helyen indíthatnak telepítéseket, újraindíthatnak szolgáltatásokat, forgathatnak kulcsokat és oldhatnak meg incidenseket. Ezáltal a szóbeli tudás újrahasznosítható, jogosultságokhoz kötött automatizálássá alakul.