Telepítse a Rundecket egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú runbook automatizálás, amely a szkripteket és munkafolyamatokat önkiszolgáló műveletekké alakítja bármely csapat számára.
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Erre jó a Rundeck
A Rundeck a PagerDuty által karbantartott nyílt forráskódú runbook automatizálási motor. Működési szkripteket, ad-hoc parancsokat és összetett, többlépéses eljárásokat verziózott feladatokká alakít át. Ezeket a feladatokat a csapat bármely tagja biztonságosan futtathatja webes felhasználói felületről, API-ról vagy csevegő integrációról. Ehhez nincs szükség SSH kulcsok vagy éles környezeti hitelesítő adatok kiosztására.
A Rundeck saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a feladatdefiníciók, a végrehajtási előzmények és a csomópont-leltárak az Ön ellenőrzése alatt maradjanak. Az üzemeltetési, támogatási és ügyeletes mérnökök egyetlen, auditált helyen indíthatnak telepítéseket, újraindíthatnak szolgáltatásokat, forgathatnak kulcsokat és oldhatnak meg incidenseket. Ezáltal a szóbeli tudás újrahasznosítható, jogosultságokhoz kötött automatizálássá alakul.
A Rundeck főbb funkciói
Önkiszolgáló feladatok
A szkripteket és shell parancsokat paraméterezett feladatokként csomagolja be, hogy a nem mérnökök biztonságosan futtathassanak gyakori működési feladatokat egy webes felhasználói felületről.
Szerepköralapú hozzáférés
Részletes ACL irányelvek szabályozzák, hogy ki olvashat, futtathat, szerkeszthet vagy törölhet minden egyes feladatot, projektet és csomópontot — tökéletes a biztonságos hozzáférés delegálására.
Munkafolyamat-vezénylés
Összefűzhet lépéseket több száz távoli csomóponton keresztül, feltételes logikával, hibakezelőkkel és párhuzamos végrehajtással, egyetlen munkafolyamatból.
Audit és végrehajtási előzmények
A rendszer minden feladatfuttatást naplóz, a teljes kimenettel, a paraméterekkel és az azt elindító felhasználóval együtt, így Ön egy teljes működési auditnaplót kap.
API és webhooks
Indítson feladatokat CI/CD pipeline-okból, felügyeleti riasztásokból vagy chatops-ból, teljes REST API-val, webhook-fogadókkal és CLI klienssel.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a Rundecket beépített és közösségi bővítményekkel az AWS-hez, Ansible-hez, Kuberneteshez, Slackhez, Jirához, és több tucat más integrációval.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Rundeck szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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