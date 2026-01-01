A ChiefOnboarding egy ingyenes, nyílt forráskódú alkalmazotti beillesztési platform. Segítségével a HR csapatok és a vezetők automatizálhatják az új munkatársak teljes beillesztési folyamatát. Ez magában foglalja az előzetes beillesztési ellenőrzőlistákat, a fiókbeállítást és a feladatok kiosztását. Az új munkatársak elvégezhetik a beillesztést egy webportálon vagy közvetlenül egy Slack boton keresztül. Így a folyamat természetesnek tűnik, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak.

A ChiefOnboarding saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az érzékeny alkalmazotti adatokat. Nincsenek ülésenkénti díjak és szolgáltatói függőség sem. Támogatja a több nyelvet és időzónát, így praktikussá teszi az elosztott és nemzetközi csapatok számára.