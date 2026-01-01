ChiefOnboarding telepítése egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú alkalmazotti beillesztési platform, amely automatizálja a HR munkafolyamatokat és a Slack integrációkat az új alkalmazottak számára.
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Erre jó a ChiefOnboarding
A ChiefOnboarding egy ingyenes, nyílt forráskódú alkalmazotti beillesztési platform. Segítségével a HR csapatok és a vezetők automatizálhatják az új munkatársak teljes beillesztési folyamatát. Ez magában foglalja az előzetes beillesztési ellenőrzőlistákat, a fiókbeállítást és a feladatok kiosztását. Az új munkatársak elvégezhetik a beillesztést egy webportálon vagy közvetlenül egy Slack boton keresztül. Így a folyamat természetesnek tűnik, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak.
A ChiefOnboarding saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az érzékeny alkalmazotti adatokat. Nincsenek ülésenkénti díjak és szolgáltatói függőség sem. Támogatja a több nyelvet és időzónát, így praktikussá teszi az elosztott és nemzetközi csapatok számára.
A ChiefOnboarding főbb funkciói
Automatizált munkafolyamatok
Feladatok, emlékeztetők és fiókellátás automatikus indítása a bevezetési mérföldkövek és konfigurálható idővonalak alapján.
Slack bot integráció
Az új munkatársak közvetlenül a Slacken belül végezhetnek el feladatokat és érhetnek el erőforrásokat anélkül, hogy egy külön webportálra váltanának.
Előzetes beszállási folyamatok
Indítsa el a beilleszkedési folyamatot az első nap előtt automatizált előzetes beilleszkedési ellenőrzőlistákkal és üdvözlő kommunikációval.
Többnyelvű támogatás
Támogassa az elosztott és nemzetközi csapatokat beépített többnyelvű támogatással és időzóna-érzékeny ütemezéssel.
Feladat és erőforrás nyomon követése
Feladatokat rendelhet hozzá, dokumentumokat oszthat meg és nyomon követheti a teljesítést a teljes bevezetési folyamat során egyetlen irányítópultról.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ChiefOnboarding szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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