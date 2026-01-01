Telepítse a ChronoFrame-et egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű fotógaléria automatikus EXIF-elemzéssel, fordított geokódolással és interaktív felfedező térképpel fotósok számára.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ChronoFrame
A ChronoFrame egy modern, nyílt forráskódú fotógaléria, amelyet olyan fotósok számára készítettek, akik gyönyörű, metaadat-tudatos otthont szeretnének munkájuknak anélkül, hogy feladnák azt egy felhőszolgáltatásnak. A Nuxt 4-re épült, gyors képfeldolgozó rendszerrel, automatikusan elemzi az EXIF adatokat feltöltéskor, visszafelé geokódolja a felvételi helyszíneket, ThumbHash helyőrzőket generál az azonnali betöltéshez, és támogatja a Live és Motion Photos-t a JPEG, PNG és HEIC/HEIF mellett.
A ChronoFrame futtatása a VPS-en biztosítja, hogy a teljes felbontású eredetik, a GPS koordináták és a megtekintési előzmények az Ön ellenőrzése alatt maradjanak – előfizetés, fotónkénti korlátok és harmadik féltől származó szkennelés nélkül. A fotók tárolhatók helyi lemezen vagy bármely S3-kompatibilis tárolóban, a mellékelt felfedező térkép pedig minden utazást böngészhető idővonallá alakít, amely megmutatja, hol készült az egyes felvételek.
A ChronoFrame főbb funkciói
Interaktív felfedező térkép
Minden geotagelt fotó megjelenik egy interaktív MapLibre térképen, így helyszín szerint böngészheti könyvtárát ahelyett, hogy végtelen idővonalakon görgetne.
Automatikus EXIF elemzés
A felvételi időt, a fényképezőgép vázát, az objektívet, a gyújtótávolságot, a rekeszértéket és a GPS koordinátákat feltöltéskor kinyerik és indexelik a gyors szűréshez és kereséshez.
Fordított geokódolás
A GPS koordináták a Nominatim vagy a Mapbox segítségével ember által olvasható helynevekké alakulnak át, így minden fénykép automatikusan megkapja a város és ország címkét.
Élő és mozgó fotók
Az iPhone Live Photos és az Android Motion Photos natív támogatása megőrzi a rövid videót a kép mellett, így az emlékek úgy játszódnak le, ahogyan rögzítették őket.
Rugalmas háttértárak
Tárolja az eredeti fájlokat helyi lemezen, S3-kompatibilis objektumtárolón vagy OpenList-en — váltson háttérrendszert a galéria URL-jének módosítása vagy a metaadatok elvesztése nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ChronoFrame szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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