Akár 69% kedvezmény a ChronoFrame szolgáltatásra

Telepítse a ChronoFrame-et egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű fotógaléria automatikus EXIF-elemzéssel, fordított geokódolással és interaktív felfedező térképpel fotósok számára.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a ChronoFrame-et egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a ChronoFrame szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a ChronoFrame

A ChronoFrame egy modern, nyílt forráskódú fotógaléria, amelyet olyan fotósok számára készítettek, akik gyönyörű, metaadat-tudatos otthont szeretnének munkájuknak anélkül, hogy feladnák azt egy felhőszolgáltatásnak. A Nuxt 4-re épült, gyors képfeldolgozó rendszerrel, automatikusan elemzi az EXIF adatokat feltöltéskor, visszafelé geokódolja a felvételi helyszíneket, ThumbHash helyőrzőket generál az azonnali betöltéshez, és támogatja a Live és Motion Photos-t a JPEG, PNG és HEIC/HEIF mellett.

A ChronoFrame futtatása a VPS-en biztosítja, hogy a teljes felbontású eredetik, a GPS koordináták és a megtekintési előzmények az Ön ellenőrzése alatt maradjanak – előfizetés, fotónkénti korlátok és harmadik féltől származó szkennelés nélkül. A fotók tárolhatók helyi lemezen vagy bármely S3-kompatibilis tárolóban, a mellékelt felfedező térkép pedig minden utazást böngészhető idővonallá alakít, amely megmutatja, hol készült az egyes felvételek.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A ChronoFrame főbb funkciói

Interaktív felfedező térkép

Minden geotagelt fotó megjelenik egy interaktív MapLibre térképen, így helyszín szerint böngészheti könyvtárát ahelyett, hogy végtelen idővonalakon görgetne.

Automatikus EXIF elemzés

A felvételi időt, a fényképezőgép vázát, az objektívet, a gyújtótávolságot, a rekeszértéket és a GPS koordinátákat feltöltéskor kinyerik és indexelik a gyors szűréshez és kereséshez.

Fordított geokódolás

A GPS koordináták a Nominatim vagy a Mapbox segítségével ember által olvasható helynevekké alakulnak át, így minden fénykép automatikusan megkapja a város és ország címkét.

Élő és mozgó fotók

Az iPhone Live Photos és az Android Motion Photos natív támogatása megőrzi a rövid videót a kép mellett, így az emlékek úgy játszódnak le, ahogyan rögzítették őket.

Rugalmas háttértárak

Tárolja az eredeti fájlokat helyi lemezen, S3-kompatibilis objektumtárolón vagy OpenList-en — váltson háttérrendszert a galéria URL-jének módosítása vagy a metaadatok elvesztése nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ChronoFrame szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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