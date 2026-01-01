A ChronoFrame egy modern, nyílt forráskódú fotógaléria, amelyet olyan fotósok számára készítettek, akik gyönyörű, metaadat-tudatos otthont szeretnének munkájuknak anélkül, hogy feladnák azt egy felhőszolgáltatásnak. A Nuxt 4-re épült, gyors képfeldolgozó rendszerrel, automatikusan elemzi az EXIF adatokat feltöltéskor, visszafelé geokódolja a felvételi helyszíneket, ThumbHash helyőrzőket generál az azonnali betöltéshez, és támogatja a Live és Motion Photos-t a JPEG, PNG és HEIC/HEIF mellett.

A ChronoFrame futtatása a VPS-en biztosítja, hogy a teljes felbontású eredetik, a GPS koordináták és a megtekintési előzmények az Ön ellenőrzése alatt maradjanak – előfizetés, fotónkénti korlátok és harmadik féltől származó szkennelés nélkül. A fotók tárolhatók helyi lemezen vagy bármely S3-kompatibilis tárolóban, a mellékelt felfedező térkép pedig minden utazást böngészhető idővonallá alakít, amely megmutatja, hol készült az egyes felvételek.