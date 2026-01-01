A Copyparty egy saját üzemeltetésű fájlszerver, amely kivételesen sok funkciót sűrít egyetlen konténerbe, külső adatbázis nélkül. Fájlokat szolgál ki HTTP, WebDAV, SFTP, FTP és TFTP protokollon keresztül egyidejűleg. Támogatja a megszakított kapcsolatokat túlélő, darabolt és folytatható feltöltéseket. Emellett egy teljes médiakönyvtárat is tartalmaz miniatűrökkel, hanglejátszással és teljes szöveges kereséssel.

A Copyparty saját üzemeltetése a saját VPS-én egy privát fájlmegosztó platformot biztosít Önnek. Ez bármilyen szabványos klienssel működik, a böngészőtől a Windows Explorerig és a FileZilláig. Mindezt szolgáltatói kötöttség vagy ismétlődő tárolási díjak nélkül. Mivel minden egy konténerben fut, az adatok közvetlenül a fájlrendszeren tárolódnak, a biztonsági mentések és a migrációk egyszerűek.