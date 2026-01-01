Telepítse a Copyparty-t egyetlen kattintással.
Hordozható fájlszerver HTTP, WebDAV, SFTP és FTP hozzáféréssel, folytatható feltöltésekkel és nulla adatbázis-függőséggel.
Válasszon VPS csomagot a Copyparty szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Copyparty
A Copyparty egy saját üzemeltetésű fájlszerver, amely kivételesen sok funkciót sűrít egyetlen konténerbe, külső adatbázis nélkül. Fájlokat szolgál ki HTTP, WebDAV, SFTP, FTP és TFTP protokollon keresztül egyidejűleg. Támogatja a megszakított kapcsolatokat túlélő, darabolt és folytatható feltöltéseket. Emellett egy teljes médiakönyvtárat is tartalmaz miniatűrökkel, hanglejátszással és teljes szöveges kereséssel.
A Copyparty saját üzemeltetése a saját VPS-én egy privát fájlmegosztó platformot biztosít Önnek. Ez bármilyen szabványos klienssel működik, a böngészőtől a Windows Explorerig és a FileZilláig. Mindezt szolgáltatói kötöttség vagy ismétlődő tárolási díjak nélkül. Mivel minden egy konténerben fut, az adatok közvetlenül a fájlrendszeren tárolódnak, a biztonsági mentések és a migrációk egyszerűek.
A Copyparty főbb funkciói
Többprotokollos hozzáférés
Fájlokat szolgáljon ki egyidejűleg HTTP, WebDAV, SFTP, FTP és TFTP protokollokon keresztül. Így minden kliens — böngésző, fájlkezelő vagy CLI eszköz — a saját natív protokollját használva csatlakozik.
Folytatható feltöltések
A darabolt feltöltés támogatása lehetővé teszi a nagy fájlátvitelek automatikus folytatását hálózati megszakítások után, anélkül, hogy elölről kellene kezdeni.
Beépített médiatár
Automatikusan generál bélyegképeket és kinyeri a metaadatokat hang- és videófájlokhoz, ezzel a fájlszerverét böngészhető médiagyűjteménnyé alakítja.
Fájl deduplikáció
A hash-alapú deduplikáció észleli az azonos fájlokat feltöltéskor, és csak egy másolatot tárol, ezzel lemezterületet takarít meg kézi beavatkozás nélkül.
Nincs szükség adatbázisra
Minden adat közvetlenül a fájlrendszeren található — nincs szükség PostgreSQL, MySQL vagy Redis kezelésére, biztonsági mentésére vagy a fájljaiddal együtt történő migrációjára.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Copyparty szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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