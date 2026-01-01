A Pgweb egy modern, többplatformos PostgreSQL adatbázis böngésző, Go nyelven készült, és egyetlen bináris fájlként terjesztik, külső függőségek nélkül. Tiszta webes felületet biztosít sémák böngészéséhez, egyedi SQL lekérdezések futtatásához és adatok exportálásához — a hagyományos adatbázis-kezelő csomagok bonyolultsága nélkül.

A Pgweb telepítése a VPS-re központosított, mindig elérhető adatbázis böngészőt biztosít az egész csapat számára, HTTP alapú hitelesítéssel védve. A PostgreSQL példányok mellett fut egy privát hálózaton. Ez biztonságos ad-hoc lekérdezési hozzáférést biztosít anélkül, hogy a nyers adatbázis hitelesítő adatokat felfedné a fejlesztők előtt.