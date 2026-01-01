Telepítse a Pgwebet egy kattintásos telepítéssel.
Könnyű, web alapú PostgreSQL böngésző nulla függőséggel az azonnali adatbázis-felfedezéshez bármely modern böngészőből.
Válasszon VPS csomagot a Pgweb szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Pgweb
A Pgweb egy modern, többplatformos PostgreSQL adatbázis böngésző, Go nyelven készült, és egyetlen bináris fájlként terjesztik, külső függőségek nélkül. Tiszta webes felületet biztosít sémák böngészéséhez, egyedi SQL lekérdezések futtatásához és adatok exportálásához — a hagyományos adatbázis-kezelő csomagok bonyolultsága nélkül.
A Pgweb telepítése a VPS-re központosított, mindig elérhető adatbázis böngészőt biztosít az egész csapat számára, HTTP alapú hitelesítéssel védve. A PostgreSQL példányok mellett fut egy privát hálózaton. Ez biztonságos ad-hoc lekérdezési hozzáférést biztosít anélkül, hogy a nyers adatbázis hitelesítő adatokat felfedné a fejlesztők előtt.
A Pgweb főbb funkciói
Zéró függőségek
Egybináris telepítés lehetővé teszi, hogy másodpercek alatt elkezdjen böngészni a PostgreSQL adatbázisokban, anélkül, hogy futásidejű könyvtárakat vagy rendszercsomagokat igényelne.
Több munkamenetes támogatás
Csatlakozzon és váltson egyszerre több PostgreSQL adatbázis között, megkönnyítve az adatok összehasonlítását a különböző környezetek között.
Adat exportálás
Exportálja a táblázatot és a lekérdezési eredményeket közvetlenül CSV, JSON vagy XML formátumba elemzés céljából táblázatkezelőkben és üzleti intelligencia eszközökben.
SSH alagút kapcsolatok
Csatlakozzon biztonságosan távoli adatbázisokhoz SSH alagutakon keresztül, anélkül, hogy nyilvánosan felfedné a PostgreSQL portokat vagy módosítaná a tűzfal szabályokat.
Lekérdezési előzmények
Automatikusan nyomon követi a korábban végrehajtott utasításokat, így gyorsan előhívhatja és újra felhasználhatja az összetett lekérdezéseket anélkül, hogy újra be kellene gépelnie őket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pgweb szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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