Telepítse a SnappyMailt egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű webmail kliens IMAP e-mail fiókok eléréséhez bármely böngészőből, nyomkövetés és hirdetések nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SnappyMail
A SnappyMail egy modern, könnyű webmail kliens, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen IMAP e-mail fiókhoz hozzáférjen egy letisztult böngészőfelületen keresztül. Ez a RainLoop egy karbantartott elágazása, amelyet a teljesítményre építettek át. A JavaScript adatcsomagja körülbelül 66%-kal kisebb az eredetinél, ami gyorsabb betöltési időt jelent még lassú kapcsolatok esetén is. A SnappyMail támogatja a több IMAP fiókot, a PGP titkosítást, a Sieve levélszűrőket, a sötét módot és a teljes billentyűzetes navigációt.
A SnappyMail saját VPS-en való üzemeltetése egy privát, böngészőalapú levelezőklienst helyez el a saját infrastruktúráján. Ez harmadik féltől származó telemetria, reklámok és külső szolgáltatásból származó fiók nélkül működik. Az e-mail hitelesítő adatai csak a szerverén tárolódnak, és csak a VPS-e és a meglévő levelezőszolgáltatója között kerülnek továbbításra.
A SnappyMail főbb funkciói
Több IMAP fiók
Csatlakozzon és váltson tetszőleges számú IMAP fiók között egyetlen SnappyMail munkamenetből, beleértve a Gmailt, Outlookot, Fastmailt vagy a saját üzemeltetésű levelezőszervereket.
PGP titkosítás
Írjon és olvasson PGP-titkosított üzeneteket közvetlenül a böngészőben, anélkül, hogy levelezőprogram-bővítményt telepítene vagy a felületen kívül kezelné a kulcsokat.
Sieve szűrőszerkesztő
Írjon és kezeljen szerveroldali Sieve levélszűrő szabályokat közvetlenül a SnappyMailben, automatizálva a mappák rendezését és az üzenetek kezelését kliensoldali szabályok nélkül.
Nincs követés vagy hirdetés
A SnappyMail nem tartalmaz analitikát, közösségi média gombokat és harmadik féltől származó szkripteket – az e-mail tartalom és a metaadatok teljes mértékben az Ön infrastruktúráján belül maradnak.
Sötét mód és témák
A beépített sötét mód és a többféle témaopció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyre szabják az interfészt böngészőbővítmények vagy egyedi CSS felülírások nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SnappyMail szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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