A SnappyMail egy modern, könnyű webmail kliens, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen IMAP e-mail fiókhoz hozzáférjen egy letisztult böngészőfelületen keresztül. Ez a RainLoop egy karbantartott elágazása, amelyet a teljesítményre építettek át. A JavaScript adatcsomagja körülbelül 66%-kal kisebb az eredetinél, ami gyorsabb betöltési időt jelent még lassú kapcsolatok esetén is. A SnappyMail támogatja a több IMAP fiókot, a PGP titkosítást, a Sieve levélszűrőket, a sötét módot és a teljes billentyűzetes navigációt.

A SnappyMail saját VPS-en való üzemeltetése egy privát, böngészőalapú levelezőklienst helyez el a saját infrastruktúráján. Ez harmadik féltől származó telemetria, reklámok és külső szolgáltatásból származó fiók nélkül működik. Az e-mail hitelesítő adatai csak a szerverén tárolódnak, és csak a VPS-e és a meglévő levelezőszolgáltatója között kerülnek továbbításra.