A Monica egy nyílt forráskódú személyes kapcsolatkezelő rendszer, Laravel-lel készült. Segít emlékezni minden fontos dologra az életedben lévő emberekkel kapcsolatban. Dokumentálja a kapcsolatokat, beszélgetéseket, születésnapokat, ajándékötleteket, tartozásokat és életeseményeket egyetlen privát felületen, amely 27 nyelven érhető el. A közösségi hálózatokkal és felhőalapú kapcsolattartó-kezelőkkel ellentétben a Monicát önálló üzemeltetésre tervezték. Így a legszemélyesebb adatai soha nem hagyják el az infrastruktúráját.

Mivel a Monica olyan kapcsolati részleteket tárol, amelyeket soha nem bízna egy kereskedelmi platformra – mint például családi egészségügyi előzmények, privát beszélgetések, személyes preferenciák –, a saját VPS-en való futtatása teljes adatszuverenitást biztosít. Ezáltal nincs reklám, viselkedéskövetés és harmadik fél hozzáférése az információihoz.