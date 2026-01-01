Telepítse a Monicát egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú személyes kapcsolatkezelő a kapcsolatok, beszélgetések és életesemények privát nyomon követésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Monica
A Monica egy nyílt forráskódú személyes kapcsolatkezelő rendszer, Laravel-lel készült. Segít emlékezni minden fontos dologra az életedben lévő emberekkel kapcsolatban. Dokumentálja a kapcsolatokat, beszélgetéseket, születésnapokat, ajándékötleteket, tartozásokat és életeseményeket egyetlen privát felületen, amely 27 nyelven érhető el. A közösségi hálózatokkal és felhőalapú kapcsolattartó-kezelőkkel ellentétben a Monicát önálló üzemeltetésre tervezték. Így a legszemélyesebb adatai soha nem hagyják el az infrastruktúráját.
Mivel a Monica olyan kapcsolati részleteket tárol, amelyeket soha nem bízna egy kereskedelmi platformra – mint például családi egészségügyi előzmények, privát beszélgetések, személyes preferenciák –, a saját VPS-en való futtatása teljes adatszuverenitást biztosít. Ezáltal nincs reklám, viselkedéskövetés és harmadik fél hozzáférése az információihoz.
A Monica főbb funkciói
Kapcsolatok naplózása
Naplózza minden beszélgetést, tevékenységet és interakciót egy kapcsolattal, jegyzetekkel és emlékeztetőkkel, hogy semmi fontos ne felejtődjön el.
Születésnapi és esemény emlékeztetők
Állítson be e-mail emlékeztetőket születésnapokra, évfordulókra és egyéni eseményekre, hogy soha ne maradjon le egy fontos dátumról egy kapcsolatban.
Ajándék- és adósságkövetés
Jegyezze fel az ajándékötleteket és a korábbi ajándékokat kapcsolatonként, és kövesse nyomon a kötetlen tartozásokat és kölcsönöket, hogy a kapcsolatok pénzügyileg tiszták maradjanak.
Kapcsolatfeltérképezés
Határozza meg a kapcsolatok közötti viszonyokat, és építsen családfákat, hogy megértse és dokumentálja az ismerősök közötti kapcsolatokat.
Teljes adatvédelem feletti rendelkezés
Minden adat a VPS-én marad, harmadik fél hozzáférése nélkül, hirdetési profilalkotás nélkül és teljes ellenőrzéssel a biztonsági mentések és exportok felett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Monica szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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