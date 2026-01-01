A tinyMediaManager egy saját üzemeltetésű médiamenedzser. Rendszerezi a film- és tévéműsor-gyűjteményeit. Gazdag metaadatokat, borítóképeket és értékeléseket kér le a TheMovieDB, TheTVDB és Fanart.tv oldalakról. Fájlokat nevez át konfigurálható sablonok szerint. NFO fájlokat generál, amelyek kompatibilisek a Kodi, Emby, Jellyfin, Plex és MediaPortal rendszerekkel. Automatikusan kezeli a komplex többlemezes és többrészes struktúrákat.

Grafikus asztali környezetként telepítve, noVNC-n keresztül érhető el. Teljesen a böngészőjében fut a 4000-es porton, kliensszoftver nélkül. A VPS-en történő saját üzemeltetés azt jelenti, hogy teljes médiakönyvtárát távolról is rendszerezheti és karbantarthatja. Minden metaadatot helyben, az Ön ellenőrzése alatt tárolhat.