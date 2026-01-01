Telepítse a tinyMediaManagert egyetlen kattintással.
Platformfüggetlen média kezelő filmek és tévéműsorok rendszerezésére, metaadatok lekérésére és NFO fájlok generálására médiaközpontokhoz.
Válasszon VPS csomagot a tinyMediaManager szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a tinyMediaManager
A tinyMediaManager egy saját üzemeltetésű médiamenedzser. Rendszerezi a film- és tévéműsor-gyűjteményeit. Gazdag metaadatokat, borítóképeket és értékeléseket kér le a TheMovieDB, TheTVDB és Fanart.tv oldalakról. Fájlokat nevez át konfigurálható sablonok szerint. NFO fájlokat generál, amelyek kompatibilisek a Kodi, Emby, Jellyfin, Plex és MediaPortal rendszerekkel. Automatikusan kezeli a komplex többlemezes és többrészes struktúrákat.
Grafikus asztali környezetként telepítve, noVNC-n keresztül érhető el. Teljesen a böngészőjében fut a 4000-es porton, kliensszoftver nélkül. A VPS-en történő saját üzemeltetés azt jelenti, hogy teljes médiakönyvtárát távolról is rendszerezheti és karbantarthatja. Minden metaadatot helyben, az Ön ellenőrzése alatt tárolhat.
A tinyMediaManager főbb funkciói
Metaadat lekérés
Lekéri a gazdag metaadatokat, borítóképeket, előzeteseket és értékeléseket a TheMovieDB, a TheTVDB és a Fanart.tv oldalról filmekhez és tévéműsorokhoz.
NFO fájl generálás
NFO fájlokat hoz létre a Kodi, Emby, Jellyfin, Plex és MediaPortal által elvárt formátumban, így a médiaközpontja mindig szinkronban marad.
Automatikus fájlátnevezés
Átnevezi és átrendezi médiafájljait és mappáit a letöltött metaadatok alapján, teljesen konfigurálható sablonok szerint.
TV műsor támogatás
Észleli és rendszerezi a több évados, több epizódos struktúrákat, beleértve a különkiadásokat, a felosztott epizódokat és az alternatív elnevezési konvenciókat.
Böngésző alapú asztali gép
Teljes asztali környezetként fut, amely bármely böngészőből elérhető noVNC-n keresztül — nincs szükség a VNC kliensre vagy helyi telepítésre.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a tinyMediaManager szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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