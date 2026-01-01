A Zammad egy teljesen nyílt forráskódú ügyfélszolgálati és ügyféltámogató rendszer, amely az e-mail, chat, telefon, Twitter, Facebook és Telegram beszélgetéseket egyetlen jegykezelő sorba egyesíti. Az ügynökök egyetlen beérkező levelek mappából dolgoznak, miközben az ügyfelek az általuk preferált csatornán érik el Önt. Minden interakció egy egységes ügyfélprofilhoz kerül rögzítésre, teljes ellenőrzési előzményekkel.

A Zammad saját VPS-en történő üzemeltetése az ügyféladatokat, a beszélgetési átiratokat és az SLA-metrikákat az Ön ellenőrzése alatt tartja, ügynökönkénti licencdíjak nélkül. A platform skálázható egy egyszemélyes ügyfélszolgálattól egy többcsapatos működésig, egyedi munkafolyamatokkal, tudásbázis cikkekkel és időkövetéssel.