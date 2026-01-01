Telepítse a Zammadot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú ügyfélszolgálati és ügyféltámogatási platform, amely az e-mailt, a chatet és a közösségi csatornákat egységes jegykezelési munkafolyamattá alakítja.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Zammad
A Zammad egy teljesen nyílt forráskódú ügyfélszolgálati és ügyféltámogató rendszer, amely az e-mail, chat, telefon, Twitter, Facebook és Telegram beszélgetéseket egyetlen jegykezelő sorba egyesíti. Az ügynökök egyetlen beérkező levelek mappából dolgoznak, miközben az ügyfelek az általuk preferált csatornán érik el Önt. Minden interakció egy egységes ügyfélprofilhoz kerül rögzítésre, teljes ellenőrzési előzményekkel.
A Zammad saját VPS-en történő üzemeltetése az ügyféladatokat, a beszélgetési átiratokat és az SLA-metrikákat az Ön ellenőrzése alatt tartja, ügynökönkénti licencdíjak nélkül. A platform skálázható egy egyszemélyes ügyfélszolgálattól egy többcsapatos működésig, egyedi munkafolyamatokkal, tudásbázis cikkekkel és időkövetéssel.
A Zammad főbb funkciói
Többcsatornás postaláda
Gyűjtse össze a jegyeket e-mailből, webes csevegésből, Telegramból, Twitterről, Facebookról és telefonról egyetlen sorba, így az ügynököknek soha nem kell váltogatniuk az eszközök között.
SLA és eszkaláció
Határozza meg a válaszadási és megoldási célokat ügyfél vagy jegytípusonként, automatikus eszkalációkkal, ha a határidők csúsznak.
Tudásbázis
Tegyen közzé nyilvános és belső cikkeket többnyelvű támogatással az ismétlődő jegyek elkerülésére és az új ügynökök gyorsabb betanítására.
Teljes szöveges keresés
Az Elasticsearch alapú keresés minden jegy, cikk és ügyfélrekord között ezredmásodpercek alatt ad vissza eredményeket, még nagy terhelés mellett is.
Egyéni munkafolyamatok
Készítsen trigger-alapú automatizálásokat és ütemezett feladatokat, amelyek jegyeket irányítanak, válaszokat küldenek és mezőket frissítenek kódírás nélkül.
REST API és webhookok
Integrálja a Zammadot CRM-ekkel, felügyeleti eszközökkel és chatbotokkal egy átfogó REST API-n és kimenő webhookokon keresztül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Zammad szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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