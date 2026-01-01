Telepítse a Pinchflatet egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett YouTube médiakezelő, amely automatikusan letölti az új videókat kedvenc csatornáidról és lejátszási listáidról, kézi beavatkozás nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Pinchflat
A Pinchflat egy saját üzemeltetésű YouTube tartalomkezelő, amely yt-dlp alapokon működik, és automatizálja a videók letöltését és rendszerezését csatornákról és lejátszási listákról. Állítson be egy szabályt egyszer. A Pinchflat rendszeresen ellenőrzi az új tartalmakat, és automatikusan letölti azokat. Első osztályú támogatást nyújt a Plex, Jellyfin és Kodi könyvtárakhoz, így a médiaközpontja manuális munka nélkül naprakész marad.
A Pinchflat futtatása a VPS-én biztosítja, hogy a letöltések éjjel-nappal működjenek, anélkül, hogy lekötnék otthoni sávszélességét vagy számítógépét. A SponsorBlock integráció átugorja a szponzorált szegmenseket. Az RSS feed generálás podcast feedekké alakítja a csatornákat. Az opcionális automatikus törlés pedig automatikusan kezeli a tárhelyet, ahogy a könyvtára növekszik.
A Pinchflat főbb funkciói
Automatizált csatornaletöltések
Csatornákhoz vagy lejátszási listákhoz beállított szabályok alapján a Pinchflat rendszeresen ellenőrzi az új feltöltéseket, és manuális indítás nélkül automatikusan letölti azokat.
Médiaközpont integráció
Első osztályú támogatás Plex, Jellyfin és Kodi számára, egy hatékony elnevezési rendszerrel, amely pontosan úgy rendezi a fájlokat, ahogy a médiakiszolgálója elvárja.
SponsorBlock Támogatás
Automatikusan átugorja vagy kivágja a letöltött videókból a szponzorált szegmenseket, intrókat és outrókat, közösségi forrásból származó SponsorBlock adatok felhasználásával.
RSS-hírcsatorna generálás
Átalakítja a YouTube csatornákat és lejátszási listákat RSS-hírcsatornákká, így követheti a videókészítőket bármely podcast vagy hírolvasó alkalmazásban.
Okos tárhelykezelés
Konfigurálja a régebbi tartalmak automatikus törlését kor vagy darabszám alapján, hogy a lemezhasználat ellenőrzés alatt maradjon, ahogy az archívum növekszik.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pinchflat szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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