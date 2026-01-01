A Pinchflat egy saját üzemeltetésű YouTube tartalomkezelő, amely yt-dlp alapokon működik, és automatizálja a videók letöltését és rendszerezését csatornákról és lejátszási listákról. Állítson be egy szabályt egyszer. A Pinchflat rendszeresen ellenőrzi az új tartalmakat, és automatikusan letölti azokat. Első osztályú támogatást nyújt a Plex, Jellyfin és Kodi könyvtárakhoz, így a médiaközpontja manuális munka nélkül naprakész marad.

A Pinchflat futtatása a VPS-én biztosítja, hogy a letöltések éjjel-nappal működjenek, anélkül, hogy lekötnék otthoni sávszélességét vagy számítógépét. A SponsorBlock integráció átugorja a szponzorált szegmenseket. Az RSS feed generálás podcast feedekké alakítja a csatornákat. Az opcionális automatikus törlés pedig automatikusan kezeli a tárhelyet, ahogy a könyvtára növekszik.