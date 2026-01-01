Telepítse a GoWA-t egyetlen kattintással.
Könnyűsúlyú WhatsApp REST API és webfelület, amely Go-val készült a többeszközös üzenetküldési automatizáláshoz.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GoWA
A GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) egy nyílt forráskódú REST API szerver, amely a többeszközös protokollon keresztül csatlakozik a WhatsApphoz. Tiszta webes UI-t biztosít a WhatsApp-munkamenetek kezeléséhez. Emellett egy teljes REST API-t is kínál az üzenetek küldéséhez, a névjegyek kezeléséhez és a webhookok kezeléséhez – mindezt a saját szerveréről.
A GoWA saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a WhatsApp-munkamenet adatai privátak maradjanak. Emellett az API-ja mentes lesz a harmadik féltől származó sebességkorlátozásoktól. Továbbá teljes mértékben Ön irányíthatja az üzenetek útválasztását és a webhook-integrációkat.
A GoWA főbb funkciói
REST API
Teljes HTTP API szöveg, kép, dokumentum és helyüzenetek programozott küldésére bármilyen nyelvről vagy eszközről.
Többeszközös támogatás
Több WhatsApp fiók csatlakoztatása egyetlen szerverpéldányhoz, külön telefonkapcsolatok nélkül.
Webfelület
Beépített web UI QR-kód beolvasásához, munkamenet-kezeléshez és API-hívások teszteléséhez kódírás nélkül.
Webhook integráció
Továbbítsa a bejövő üzeneteket saját végpontjaira chatbot automatizáláshoz, CRM integrációhoz vagy értesítési munkafolyamatokhoz.
Alap hitelesítés
Védje az API-t és a webes UI-t felhasználónév/jelszó hitelesítő adatokkal az illetéktelen hozzáférés megakadályozására.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GoWA szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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