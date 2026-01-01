A GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) egy nyílt forráskódú REST API szerver, amely a többeszközös protokollon keresztül csatlakozik a WhatsApphoz. Tiszta webes UI-t biztosít a WhatsApp-munkamenetek kezeléséhez. Emellett egy teljes REST API-t is kínál az üzenetek küldéséhez, a névjegyek kezeléséhez és a webhookok kezeléséhez – mindezt a saját szerveréről.

A GoWA saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a WhatsApp-munkamenet adatai privátak maradjanak. Emellett az API-ja mentes lesz a harmadik féltől származó sebességkorlátozásoktól. Továbbá teljes mértékben Ön irányíthatja az üzenetek útválasztását és a webhook-integrációkat.