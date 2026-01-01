Telepítse az Open Notebookot egykattintásos telepítéssel.
AI-natív tudás munkaterület, amely egyesíti a jegyzetelést, a dokumentumkezelést és a kontextuális AI csevegést egy önállóan hosztolt alkalmazásban.
Válasszon VPS csomagot a Open Notebook szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Open Notebook
Az Open Notebook egy önhostingolt, AI-natív jegyzetplatform, amely egyetlen környezetben tartja az írásait, kutatásait és az AI-segítséget. A dokumentumok, csevegőfelületek és szétszórt fájlrendszerek közötti váltogatás helyett az Open Notebook egy munkaterületet biztosít. Itt a jegyzetek, feltöltött fájlok és az AI-kontextus összekapcsolva maradnak. Ez megkönnyíti a nyers ötletektől a strukturált dokumentációig való eljutást anélkül, hogy elveszítené az idővel felhalmozott tudást.
Ez a telepítés az Open Notebookot a SurrealDB-vel párosítja tartós tároláshoz. Így az összes jegyzete és AI interakciós előzménye a saját infrastruktúráján marad. Az önhosting azt jelenti, hogy adatai soha nem haladnak át harmadik féltől származó SaaS rendszereken. Teljes ellenőrzést gyakorol a hozzáférés, a biztonsági mentések és a megőrzés felett.
A Open Notebook főbb funkciói
Egységes AI munkaterület
A jegyzetek és az AI chat ugyanazt a kontextust osztják meg, így az asszisztens a tényleges dokumentumaidra támaszkodik, nem csupán az általános tudásra.
SurrealDB Backend
Dedikált SurrealDB példány gyors, állandó tárolást biztosít jegyzetekhez, feltöltött fájlokhoz és adatbázisállapotokhoz újraindítások során.
Kontextusérzékeny segítség
Tegyen fel kérdéseket a saját anyagával kapcsolatban, és kapjon válaszokat a már megírt jegyzetei és dokumentumai alapján.
Eleve privát
Minden adat a VPS-én marad – nincs SaaS szinkronizálás, nincs harmadik fél hozzáférése a jegyzeteihez vagy az AI beszélgetéseihez.
Rugalmas tudáskezelés
Alkalmas személyes kutatási naplókhoz, mérnöki üzemeltetési kézikönyvekhez, terméktervezéshez és hosszú távú tudásbázisokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Open Notebook szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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