Az Open Notebook egy önhostingolt, AI-natív jegyzetplatform, amely egyetlen környezetben tartja az írásait, kutatásait és az AI-segítséget. A dokumentumok, csevegőfelületek és szétszórt fájlrendszerek közötti váltogatás helyett az Open Notebook egy munkaterületet biztosít. Itt a jegyzetek, feltöltött fájlok és az AI-kontextus összekapcsolva maradnak. Ez megkönnyíti a nyers ötletektől a strukturált dokumentációig való eljutást anélkül, hogy elveszítené az idővel felhalmozott tudást.

Ez a telepítés az Open Notebookot a SurrealDB-vel párosítja tartós tároláshoz. Így az összes jegyzete és AI interakciós előzménye a saját infrastruktúráján marad. Az önhosting azt jelenti, hogy adatai soha nem haladnak át harmadik féltől származó SaaS rendszereken. Teljes ellenőrzést gyakorol a hozzáférés, a biztonsági mentések és a megőrzés felett.