Telepítse a GitLabot egykattintásos telepítéssel.
Teljes körű nyílt forráskódú DevOps platform, amely egyesíti a Git hosztingot, a CI/CD pipeline-okat és a projektmenedzsmentet egy alkalmazásban.
Válasszon VPS csomagot a GitLab szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a GitLab
A GitLab Community Edition egy minden az egyben DevOps platform. Ez egyesíti a Git-tárhelyszolgáltatást, a CI/CD automatizálást, a hibakövetést, a kódellenőrzést és a konténerregisztert egyetlen saját üzemeltetésű alkalmazásban. Ez megszünteti a több különálló eszköz integrálásának szükségességét. A csapatok így teljes szoftverfejlesztési életciklus platformot kapnak, teljes szervezeti ellenőrzés alatt.
A GitLab saját üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti árazást. A forráskód, a CI/CD titkok és a biztonsági ellenőrzési eredmények az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán maradnak. Megjegyzés: a kezdeti indítás 3-10 percet vesz igénybe, mivel minden belső szolgáltatás inicializálódik — az 502-es hibák ezen időszak alatt normálisak. Minimum 2 CPU mag és 4 GB RAM ajánlott kis csapatok telepítéseihez.
A GitLab főbb funkciói
Beépített CI/CD folyamatok
Integrált pipeline futtatók automatizálják a tesztelést, a Docker image-ek építését és a telepítéseket anélkül, hogy Jenkinsre vagy külső CI szolgáltatásokra támaszkodnának.
Konténerregiszter
Tárolja és kezelje a Docker-képeket közvetlenül a kódja mellett egy beépített privát konténerregisztrációs adatbázisban.
Összevonási kérelem munkafolyamatok
A kódellenőrzés beágyazott megjegyzésekkel, jóváhagyási szabályokkal és egyesítési kérelem sablonokkal biztosítja a minőségi kapukat minden változtatáshoz.
Biztonsági átvizsgálás
Beépített SAST, függőségi vizsgálat és titokfelderítés azonosítja a sebezhetőségeket, mielőtt a kód éles környezetbe kerülne.
Feladatkövetés és tervezés
A táblák, mérföldkövek, címkék és ütemtervek lehetővé teszik a csapatoknak, hogy ugyanazon a platformon tervezzék és kövessék nyomon a munkát, ahol a kód található.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GitLab szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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