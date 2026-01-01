A GitLab Community Edition egy minden az egyben DevOps platform. Ez egyesíti a Git-tárhelyszolgáltatást, a CI/CD automatizálást, a hibakövetést, a kódellenőrzést és a konténerregisztert egyetlen saját üzemeltetésű alkalmazásban. Ez megszünteti a több különálló eszköz integrálásának szükségességét. A csapatok így teljes szoftverfejlesztési életciklus platformot kapnak, teljes szervezeti ellenőrzés alatt.

A GitLab saját üzemeltetése megszünteti a felhasználónkénti árazást. A forráskód, a CI/CD titkok és a biztonsági ellenőrzési eredmények az Ön tulajdonában lévő infrastruktúrán maradnak. Megjegyzés: a kezdeti indítás 3-10 percet vesz igénybe, mivel minden belső szolgáltatás inicializálódik — az 502-es hibák ezen időszak alatt normálisak. Minimum 2 CPU mag és 4 GB RAM ajánlott kis csapatok telepítéseihez.