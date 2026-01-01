Telepítse a TiddlyWiki-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, nem lineáris személyes jegyzetfüzet információk rögzítésére, rendszerezésére és megosztására a saját módján.
Válasszon VPS csomagot a TiddlyWiki szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a TiddlyWiki
A TiddlyWiki egy egyedi nyílt forráskódú wiki, amely mindent egyedi egységekként, úgynevezett tiddlerekként tárol. Ezek lehetnek jegyzetek, feladatok, képek, kódrészletek és bármilyen más információ. A hierarchikus jegyzetkészítő eszközökkel ellentétben a tiddlerek szabadon összekapcsolhatók, címkézhetők és beágyazhatók. Így a tudásbázisa organikusan növekszik anélkül, hogy a tartalmat mappákba vagy kategóriákba kényszerítené.
A TiddlyWiki saját üzemeltetése egy VPS-en teljesen privátan és bármely böngészőből elérhetővé teszi a jegyzeteit és személyes tudásbázisát. Ez a telepítés szerver módban futtatja a TiddlyWikit, többeszközös szinkronizálást és egy elnevezett kötet által támogatott állandó tárolást biztosít. Így a tiddlerek soha nem vesznek el a konténer újraindításai között.
A TiddlyWiki főbb funkciói
Nem lineáris jegyzetszerkezet
A Tiddlerek szabadon kapcsolódnak és ágyazódnak be egymásba, így tudásgráf építhető anélkül, hogy merev mappákba vagy hierarchiákba kényszerüljünk.
Címkézés és szűrés
Címkézzen fel bármilyen tiddlert és használja az erőteljes szűrőnyelvet dinamikus listák, táblázatok és nézetek létrehozásához, amelyek automatikusan frissülnek, ahogy tartalmat ad hozzá.
Wikitext és makrók
A TiddlyWiki jelölőnyelve támogatja az átültetést, makrókat és egyedi widgeteket, így sablonokat és újrahasználható komponenseket építhet a wikijében.
Perzisztens szerver mód
Node.js-en futva ez a telepítés azonnal lement minden változást a lemezre, így a jegyzetei tartósak és elérhetők bármilyen böngészővel rendelkező eszközről.
Plugin ökoszisztéma
Bővítse a TiddlyWikit bővítményekkel a Markdown rendereléshez, kódszintaxis kiemeléshez, kanban táblákhoz, diagramokhoz és sok más funkcióhoz a bővítménykönyvtárból.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a TiddlyWiki szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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