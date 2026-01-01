A TiddlyWiki egy egyedi nyílt forráskódú wiki, amely mindent egyedi egységekként, úgynevezett tiddlerekként tárol. Ezek lehetnek jegyzetek, feladatok, képek, kódrészletek és bármilyen más információ. A hierarchikus jegyzetkészítő eszközökkel ellentétben a tiddlerek szabadon összekapcsolhatók, címkézhetők és beágyazhatók. Így a tudásbázisa organikusan növekszik anélkül, hogy a tartalmat mappákba vagy kategóriákba kényszerítené.

A TiddlyWiki saját üzemeltetése egy VPS-en teljesen privátan és bármely böngészőből elérhetővé teszi a jegyzeteit és személyes tudásbázisát. Ez a telepítés szerver módban futtatja a TiddlyWikit, többeszközös szinkronizálást és egy elnevezett kötet által támogatott állandó tárolást biztosít. Így a tiddlerek soha nem vesznek el a konténer újraindításai között.