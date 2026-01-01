A NodeBB egy következő generációs közösségi fórumplatform, amely Node.js és WebSockets alapokon épül. Valós idejű beszélgetéseket biztosít, melyek közelebb állnak egy csevegőalkalmazáshoz, mint egy hagyományos üzenőfalhoz. Több mint 15 000 GitHub csillaggal szoftverprojektek, oktatási intézmények, játékos közösségek és vállalatok bíznak benne beszélgetések, támogatás és tudásmegosztás céljából.

A NodeBB saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít a közösségi adatai felett. Megszünteti a felhasználónkénti díjakat. Lehetővé teszi a platform testreszabását több száz közösségi bővítménnyel. Mindezt PostgreSQL támogatja a megbízható, skálázható tárolás érdekében.