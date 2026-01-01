Telepítse a NodeBB-t egykattintásos telepítéssel.
Modern Node.js beszélgetési platform valós idejű, élő beszélgetésekkel, azonnali értesítésekkel és gazdag plugin ökoszisztémával.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a NodeBB
A NodeBB egy következő generációs közösségi fórumplatform, amely Node.js és WebSockets alapokon épül. Valós idejű beszélgetéseket biztosít, melyek közelebb állnak egy csevegőalkalmazáshoz, mint egy hagyományos üzenőfalhoz. Több mint 15 000 GitHub csillaggal szoftverprojektek, oktatási intézmények, játékos közösségek és vállalatok bíznak benne beszélgetések, támogatás és tudásmegosztás céljából.
A NodeBB saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít a közösségi adatai felett. Megszünteti a felhasználónkénti díjakat. Lehetővé teszi a platform testreszabását több száz közösségi bővítménnyel. Mindezt PostgreSQL támogatja a megbízható, skálázható tárolás érdekében.
A NodeBB főbb funkciói
Valós idejű beszélgetések
A WebSocket-alapú streamelés azonnal kézbesíti az új bejegyzéseket, válaszokat és értesítéseket oldalfrissítések nélkül, így a beszélgetések természetesen áramlanak.
Plugin ökoszisztéma
Több száz közösségi bővítmény SSO-t, gamifikációt, integrációkat és egyedi funkciókat ad hozzá, így testre szabhatja a fórumot közössége pontos igényeihez.
Moderációs eszközök
Beépített hírnévrendszer, bejegyzés-sorok és átfogó moderálási vezérlők segítenek fenntartani egy egészséges közösséget minimális kézi erőfeszítéssel.
Mobilbarát témák
Reszponzív, testreszabható témák biztosítják, hogy a tagok nagyszerű élményben részesüljenek asztali és mobil eszközökön, minden további konfiguráció nélkül.
SSO és Közösségi bejelentkezés
Integrálja a meglévő identitásszolgáltatókkal SSO bővítményeken keresztül, így a közösségi tagok bejelentkezhetnek meglévő fiókjaikkal, és Ön fenntarthatja a központosított felhasználókezelést.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a NodeBB szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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