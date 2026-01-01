A WUD (What's Up Docker) a whats-up-docker aktívan karbantartott utódja. Fő célja, hogy a konténerképeket naprakészen tartsa a saját üzemeltetésű infrastruktúrákban. Folyamatosan ellenőrzi a futó konténereket, lekérdezi a felsőbb rétegbeli regisztereket, és pontosan jelenti, mely képekhez érhető el új verzió. A Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay és a saját üzemeltetésű regiszterek mindegyike alapból támogatott.

A WUD saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a harmadik féltől származó SaaS frissítéskövetőktől való függőséget. A konténerflotta teljes leltára az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül marad. A triggerek továbbíthatók Slackre, Telegramra, Discordra, Gotifyra, Apprise-ra, IFTTT-re, Pushoverre, MQTT-re, általános webhookokra, vagy automatikusan újraépíthetik a stackeket.