Telepítse a WUD-ot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú figyelő, amely észleli a Docker képfrissítéseket és értesíti Önt több tucat integrált csatornán keresztül.
Válasszon VPS csomagot a WUD szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a WUD
A WUD (What's Up Docker) a whats-up-docker aktívan karbantartott utódja. Fő célja, hogy a konténerképeket naprakészen tartsa a saját üzemeltetésű infrastruktúrákban. Folyamatosan ellenőrzi a futó konténereket, lekérdezi a felsőbb rétegbeli regisztereket, és pontosan jelenti, mely képekhez érhető el új verzió. A Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay és a saját üzemeltetésű regiszterek mindegyike alapból támogatott.
A WUD saját VPS-en történő üzemeltetése megszünteti a harmadik féltől származó SaaS frissítéskövetőktől való függőséget. A konténerflotta teljes leltára az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül marad. A triggerek továbbíthatók Slackre, Telegramra, Discordra, Gotifyra, Apprise-ra, IFTTT-re, Pushoverre, MQTT-re, általános webhookokra, vagy automatikusan újraépíthetik a stackeket.
A WUD főbb funkciói
Több nyilvántartás figyelése
Nyomon követi a frissítéseket a Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay és bármilyen egyedi tárolóban, szolgáltatóspecifikus bővítmények nélkül.
Automatizálások indítása
Útvonalat biztosít az új verzió eseményeknek Slackre, Telegramra, Discordra, Apprise-ra, MQTT-re, általános webhookokra vagy konténer újraépítési feladatokra.
Web UI és REST API
Böngéssze a függőben lévő frissítéseket, vizsgálja meg az összefoglalókat és integrálja a meglévő irányítópultokkal egy dokumentált REST API-n keresztül.
Részletes figyelő szabályok
Tárolók felvétele vagy kizárása címke, név vagy nyilvántartás alapján, és válasszon semver, regex vagy digest összehasonlítási stratégiák közül.
Prometheus metrikák
Exportálja a konténert és frissíti a metrikákat a /metrics címen, így a meglévő Grafana stackek riasztást küldhetnek az elavult képekről.
Kis erőforrásigény
Egyetlen Node.js konténerként fut, apró tárolóvolumennel, alkalmas kis VPS példányokhoz a termelési munkaterhelések mellett.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a WUD szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.