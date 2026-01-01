A FitTrackee egy saját üzemeltetésű szabadtéri tevékenységkövető. Futók, kerékpárosok, túrázók és mindenki számára készült, aki GPX nyomvonalakat rögzít sportórán, telefonon vagy GPS-eszközön.

Töltsön fel tevékenységi fájlokat, vizualizálja az útvonalakat interaktív térképeken, és tekintse át a távolság, magasság, sebesség és időtartam statisztikáit. Mindezt a saját infrastruktúráján teheti meg, így egyetlen külső fitneszplatform sem gyűjti mozgási adatait.

A FitTrackee VPS-en történő futtatása privát és hordozható módon tartja edzési előzményeit, helymeghatározási nyomvonalait és személyes rekordjait.

Többfelhasználós támogatás, dokumentált REST API, opcionális időjárási adatok edzésenként és ActivityPub-alapú föderáció jellemzi. Ezáltal praktikus alternatívát kínál egyéneknek, kis kluboknak és adatvédelmi szempontból tudatos sportolóknak a Stravával vagy a Garmin Connecttel szemben.