Telepítse a FitTrackee-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű kültéri tevékenységkövető GPX feltöltésekhez, útvonaltérképekhez és edzésstatisztikákhoz futáshoz, kerékpározáshoz és túrázáshoz.
Válasszon VPS csomagot a FitTrackee szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FitTrackee
A FitTrackee egy saját üzemeltetésű szabadtéri tevékenységkövető. Futók, kerékpárosok, túrázók és mindenki számára készült, aki GPX nyomvonalakat rögzít sportórán, telefonon vagy GPS-eszközön.
Töltsön fel tevékenységi fájlokat, vizualizálja az útvonalakat interaktív térképeken, és tekintse át a távolság, magasság, sebesség és időtartam statisztikáit. Mindezt a saját infrastruktúráján teheti meg, így egyetlen külső fitneszplatform sem gyűjti mozgási adatait.
A FitTrackee VPS-en történő futtatása privát és hordozható módon tartja edzési előzményeit, helymeghatározási nyomvonalait és személyes rekordjait.
Többfelhasználós támogatás, dokumentált REST API, opcionális időjárási adatok edzésenként és ActivityPub-alapú föderáció jellemzi. Ezáltal praktikus alternatívát kínál egyéneknek, kis kluboknak és adatvédelmi szempontból tudatos sportolóknak a Stravával vagy a Garmin Connecttel szemben.
A FitTrackee főbb funkciói
GPX fájlfeltöltések
Importáljon GPX nyomvonalakat sportórákról, telefonokról és GPS eszközökről, hogy felépítsen egy privát archívumot minden szabadtéri tevékenységéről.
Interaktív útvonaltérképek
Vizualizálja minden edzését OpenStreetMap alapú térképeken, teljes útvonal visszajátszással, nagyítással és szegmensenkénti részletes nézetekkel.
Tevékenységstatisztika
Kövesse a távolságot, időtartamot, szintemelkedést, átlagsebességet és tempót az összes rögzített edzésen és időszakban.
Többsportos támogatás
Naplózza a futást, kerékpározást, túrázást, síelést és egyéb szabadtéri sportokat egyetlen idővonalon, sportágankénti összefoglalókkal.
REST API és föderáció
A dokumentált REST API és az opcionális ActivityPub föderáció lehetővé teszi, hogy integrációkat szkriptelj, és tevékenységeket ossz meg a fediverzumban.
Többfelhasználós adatvédelmi vezérlők
Fiókokat üzemeltethet családtagok, barátok vagy klubtagok számára, tevékenységenkénti láthatósági beállításokkal és adminisztrátor által kezelt regisztrációval.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FitTrackee szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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