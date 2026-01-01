Akár 69% kedvezmény a OpenBao szolgáltatásra

Telepítse az OpenBao-t egykattintásos telepítéssel.

Nyílt forráskódú titokkezelő platform az API kulcsok, jelszavak, tanúsítványok és egyéb érzékeny adatok biztonságos tárolására.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az OpenBao-t egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a OpenBao szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a OpenBao

Az OpenBao a HashiCorp Vault közösség által vezérelt nyílt forráskódú elágazása, amelynek célja, hogy biztonságos, központosított titokkezelést biztosítson csapatok és alkalmazások számára. Lehetővé teszi dinamikus titkok, titkosítási kulcsok és hitelesítő adatok tárolását, elérését és rotálását egy egységes API-n keresztül. Így elkerülhető az érzékeny adatok szétszórása konfigurációs fájlokban vagy környezeti változókban.

Az OpenBao saját VPS-en történő önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy titkai soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Nincsenek használati korlátok, nincs gyártói függőség, és nincs kockázata annak, hogy egy SaaS szolgáltató hozzáfér a hitelesítő adataihoz. A teljes Vault-kompatibilis funkciókészlet az Ön irányítása alatt áll.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A OpenBao főbb funkciói

Dinamikus titkok

Rövid élettartamú hitelesítő adatokat generál igény szerint adatbázisokhoz és felhőszolgáltatókhoz, amelyek automatikusan visszavonódnak, ha már nincs rájuk szükség.

Titkosított kulcs-érték tároló

Tároljon tetszőleges titkokat nyugalmi állapotban AES-256-GCM titkosítással, így az érzékeny értékek soha nem kerülnek nyilvánosságra a lemezen.

Finomszemcsés hozzáférés-vezérlés

Határozzon meg házirend-alapú hozzáférési szabályokat, amelyek korlátozzák, hogy mely szolgáltatások és felhasználók olvashatnak, írhatnak vagy listázhatnak meghatározott titkos útvonalakat.

Több hitelesítési módszer

Hitelesítse az alkalmazásokat és a felhasználókat tokenek, userpass, AppRole, LDAP, JWT és egyéb módszerek segítségével, a munkafolyamat megváltoztatása nélkül.

Teljes körű audit naplózás

A rendszer minden kérést és választ manipulációbiztos audit naplókba naplóz, teljes nyomon követhetőséget biztosítva Önnek a megfelelőség és az incidenskezelés érdekében.

HTTP API és CLI

Integrálja a titkok lekérését bármilyen nyelvbe vagy folyamatba a REST API vagy a többplatformos bao CLI használatával.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenBao szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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