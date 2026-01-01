Az OpenBao a HashiCorp Vault közösség által vezérelt nyílt forráskódú elágazása, amelynek célja, hogy biztonságos, központosított titokkezelést biztosítson csapatok és alkalmazások számára. Lehetővé teszi dinamikus titkok, titkosítási kulcsok és hitelesítő adatok tárolását, elérését és rotálását egy egységes API-n keresztül. Így elkerülhető az érzékeny adatok szétszórása konfigurációs fájlokban vagy környezeti változókban.

Az OpenBao saját VPS-en történő önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy titkai soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Nincsenek használati korlátok, nincs gyártói függőség, és nincs kockázata annak, hogy egy SaaS szolgáltató hozzáfér a hitelesítő adataihoz. A teljes Vault-kompatibilis funkciókészlet az Ön irányítása alatt áll.