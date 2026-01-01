Telepítse az OpenBao-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú titokkezelő platform az API kulcsok, jelszavak, tanúsítványok és egyéb érzékeny adatok biztonságos tárolására.
Válasszon VPS csomagot a OpenBao szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenBao
Az OpenBao a HashiCorp Vault közösség által vezérelt nyílt forráskódú elágazása, amelynek célja, hogy biztonságos, központosított titokkezelést biztosítson csapatok és alkalmazások számára. Lehetővé teszi dinamikus titkok, titkosítási kulcsok és hitelesítő adatok tárolását, elérését és rotálását egy egységes API-n keresztül. Így elkerülhető az érzékeny adatok szétszórása konfigurációs fájlokban vagy környezeti változókban.
Az OpenBao saját VPS-en történő önálló üzemeltetése azt jelenti, hogy titkai soha nem hagyják el az infrastruktúráját. Nincsenek használati korlátok, nincs gyártói függőség, és nincs kockázata annak, hogy egy SaaS szolgáltató hozzáfér a hitelesítő adataihoz. A teljes Vault-kompatibilis funkciókészlet az Ön irányítása alatt áll.
A OpenBao főbb funkciói
Dinamikus titkok
Rövid élettartamú hitelesítő adatokat generál igény szerint adatbázisokhoz és felhőszolgáltatókhoz, amelyek automatikusan visszavonódnak, ha már nincs rájuk szükség.
Titkosított kulcs-érték tároló
Tároljon tetszőleges titkokat nyugalmi állapotban AES-256-GCM titkosítással, így az érzékeny értékek soha nem kerülnek nyilvánosságra a lemezen.
Finomszemcsés hozzáférés-vezérlés
Határozzon meg házirend-alapú hozzáférési szabályokat, amelyek korlátozzák, hogy mely szolgáltatások és felhasználók olvashatnak, írhatnak vagy listázhatnak meghatározott titkos útvonalakat.
Több hitelesítési módszer
Hitelesítse az alkalmazásokat és a felhasználókat tokenek, userpass, AppRole, LDAP, JWT és egyéb módszerek segítségével, a munkafolyamat megváltoztatása nélkül.
Teljes körű audit naplózás
A rendszer minden kérést és választ manipulációbiztos audit naplókba naplóz, teljes nyomon követhetőséget biztosítva Önnek a megfelelőség és az incidenskezelés érdekében.
HTTP API és CLI
Integrálja a titkok lekérését bármilyen nyelvbe vagy folyamatba a REST API vagy a többplatformos bao CLI használatával.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenBao szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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