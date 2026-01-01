Telepítse a Bazarrt egyetlen kattintással.
Automatizált feliratkezelő kiegészítő Sonarr és Radarr számára, amely letölti és frissíti a feliratokat a médiakönyvtárában.
Válasszon VPS csomagot a Bazarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Bazarr
A Bazarr egy kiegészítő alkalmazás a Sonarr és Radarr mellé, amely automatizálja a teljes felirat-munkafolyamatot a média könyvtárához.
Figyeli a könyvtárát az új tartalmakért. Automatikusan keresi, letölti és rendezi a feliratokat a preferált nyelveken. Ezt több mint 20 szolgáltatótól teszi, beleértve az OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed és Podnapisi oldalakat. Amikor jobb feliratverziók válnak elérhetővé, a Bazarr automatikusan frissíti azokat – nincs szükség manuális keresésre.
A Bazarr futtatása dedikált VPS-en biztosítja a konzisztens üzemidőt és a megbízható nyilvános IP-címet. Ez szükséges a megszakítás nélküli szolgáltatói hozzáféréshez. Az otthoni hálózatokat dinamikus IP-címekkel idővel blokkolhatják a feliratszolgáltatók. Feliratszinkronizáló eszközökkel kombinálva, amelyek kijavítják az időzítési eltéréseket, a Bazarr teljes feliratlefedettséget biztosít. Támogatja a hallássérülteknek szánt SDH sávokat is. Így a Bazarr teljes feliratlefedettséget biztosít a könyvtárában található minden médiaelemhez.
A Bazarr főbb funkciói
Sonarr és Radarr integráció
A Bazarr közvetlenül csatlakozik a meglévő arr setupjához, és automatikusan letölti a feliratokat minden filmhez vagy epizódhoz, amint hozzáadódik a könyvtárához.
Több mint 20 felirat szolgáltató
Keresse az OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi és sok más oldalt egyszerre a pontos feliratok megtalálásának esélyének maximalizálásához az Ön nyelvén.
Automatikus minőségi frissítések
Amikor egy jobb feliratverzió jelenik meg a könyvtárában már meglévő tartalmakhoz, a Bazarr automatikusan lecseréli a meglévő fájlt minden manuális beavatkozás nélkül.
Feliratszinkronizálás
A beépített szinkronizáló eszközök a hangsávokhoz igazítják a feliratok időzítését, ezzel javítják a feliratok pontatlanságának leggyakoribb okát, még megbízható forrásból származóknál is.
Hallássérült támogatás
Előnyben részesítse az SDH vagy CC sávokat a hozzáférhetőséghez — a Bazarr minden szolgáltatótól priorizálhatja a hallássérülteknek szánt feliratokat a könyvtárában.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Bazarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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