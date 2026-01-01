A Bazarr egy kiegészítő alkalmazás a Sonarr és Radarr mellé, amely automatizálja a teljes felirat-munkafolyamatot a média könyvtárához.

Figyeli a könyvtárát az új tartalmakért. Automatikusan keresi, letölti és rendezi a feliratokat a preferált nyelveken. Ezt több mint 20 szolgáltatótól teszi, beleértve az OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed és Podnapisi oldalakat. Amikor jobb feliratverziók válnak elérhetővé, a Bazarr automatikusan frissíti azokat – nincs szükség manuális keresésre.

A Bazarr futtatása dedikált VPS-en biztosítja a konzisztens üzemidőt és a megbízható nyilvános IP-címet. Ez szükséges a megszakítás nélküli szolgáltatói hozzáféréshez. Az otthoni hálózatokat dinamikus IP-címekkel idővel blokkolhatják a feliratszolgáltatók. Feliratszinkronizáló eszközökkel kombinálva, amelyek kijavítják az időzítési eltéréseket, a Bazarr teljes feliratlefedettséget biztosít. Támogatja a hallássérülteknek szánt SDH sávokat is. Így a Bazarr teljes feliratlefedettséget biztosít a könyvtárában található minden médiaelemhez.