Az Icinga 2 a Nagios modern utódja. C++ nyelven írták újra a teljesítmény érdekében, és egy erőteljes konfigurációs DSL, natív REST API, valamint bővíthető funkciómodulok köré épül. Ellenőrzi a hosztok, szolgáltatások, hálózati eszközök és alkalmazások elérhetőségét. Kiszámítja az állapotátmeneteket és a leállásokat, és értesítéseket küld, ha valami meghibásodik. Mindezt a több ezer meglévő Nagios-kompatibilis plugin támogatja.

Ez a sablon az Icinga 2-t az Icinga DB-vel, egy Redis-alapú szinkronizáló démonnal és az Icinga Web 2-vel együtt tartalmazza. Így egy komplett felügyeleti rendszert kap modern műszerfallal, azonnal használatra készen. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés minden riasztást, metrikát és hosztleltárt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincs hosztonkénti árképzés vagy gyártói függőség.