Telepítse az Icinga 2-t egy kattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú megfigyelő platform gazdagépek, szolgáltatások és metrikák számára, hatékony DSL-lel és REST API-val.
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Erre jó a Icinga 2
Az Icinga 2 a Nagios modern utódja. C++ nyelven írták újra a teljesítmény érdekében, és egy erőteljes konfigurációs DSL, natív REST API, valamint bővíthető funkciómodulok köré épül. Ellenőrzi a hosztok, szolgáltatások, hálózati eszközök és alkalmazások elérhetőségét. Kiszámítja az állapotátmeneteket és a leállásokat, és értesítéseket küld, ha valami meghibásodik. Mindezt a több ezer meglévő Nagios-kompatibilis plugin támogatja.
Ez a sablon az Icinga 2-t az Icinga DB-vel, egy Redis-alapú szinkronizáló démonnal és az Icinga Web 2-vel együtt tartalmazza. Így egy komplett felügyeleti rendszert kap modern műszerfallal, azonnal használatra készen. A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés minden riasztást, metrikát és hosztleltárt az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja. Nincs hosztonkénti árképzés vagy gyártói függőség.
A Icinga 2 főbb funkciói
Nagios plugin kompatibilis
A teljes Nagios beépülő modul ökoszisztémát újra felhasználja, így a meglévő ellenőrző szkriptek (HTTP, SMTP, lemez, CPU, adatbázisok, tanúsítványok) változtatás nélkül működnek.
Modern webes irányítópult
Az Icinga Web 2 az Icinga DB modullal gyors lista-, szűrő- és részletes UI-t kínál sötét móddal, tömeges nyugtázással és modális ütemezéssel a leállásokhoz.
Erőteljes konfigurációs DSL
A szabályok, sablonok és gazdagépcsoportok lehetővé teszik, hogy több száz gazdagép felügyeletét néhány sorban definiálja, a gazdagépenkénti blokkok ismétlése helyett.
REST API és események
Teljes REST API gazdagépekhez, szolgáltatásokhoz, leállásokhoz, megjegyzésekhez és nyugtázásokhoz vezérli az automatizálást, a műszerfalakat és a ChatOps integrációkat.
Icinga DB folyamatos szinkronizálás
Egy Redis által támogatott szinkronizációs démon minden ellenőrzési eredményt és állapotváltozást a MariaDB-be streamel, így a webes UI mindig minimális késéssel tükrözi az élő állapotot.
Elosztott felügyelet
A fő konténer később elfogadhat műholdas és ügynök zónákat, lehetővé téve, hogy több adatközpontra skálázódjon ugyanabból a konfigurációs fából.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Icinga 2 szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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