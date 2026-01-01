Telepítse a RetroAssemblyt egy kattintásos telepítéssel.
Saját üzemeltetésű retro játékgyűjtemény és böngészőalapú emulátor, amely 25+ klasszikus konzolt támogat automatikus borítóképekkel és mentési állapotokkal.
Válasszon VPS csomagot a RetroAssembly szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a RetroAssembly
A RetroAssembly egy saját üzemeltetésű webalkalmazás, amely böngészőjét személyes retro játékgéppé alakítja. Töltse fel ROM gyűjteményét és játsszon több mint 25 klasszikus platform címével. Ezek közé tartozik a NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade és Atari. Mindez közvetlenül a böngészőben történik, bővítmények és letöltések nélkül.
A platform automatikusan lekéri a borítóképeket és a játék metaadatait, így a könyvtára egy megfelelő gyűjteménynek tűnik, nem pedig egy fájllistának. A mentési állapotok, a játékmenet visszatekerés, a retro stílusú shader effektek és a képernyőn megjelenő mobil vezérlők mind be vannak építve. A saját üzemeltetés a ROM gyűjteményét a saját szerverén tartja, privátként és csak az Ön által létrehozott fiókok számára hozzáférhetőként.
A RetroAssembly főbb funkciói
25+ konzoltámogatás
Játssz játékokat NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan és sok más platformról a böngészőben.
Automatikus műalkotás észlelés
A dobozborítók és a játék metaadatai automatikusan letöltődnek, így a könyvtára gazdag vizuális elemeket jelenít meg a puszta fájlnevek helyett.
Állapotmentések és visszatekerés
Bármikor mentheti és visszaállíthatja a folyamatot, automatikus állapotmentésekkel és játékmenet visszatekeréssel a támogatott emulátorokon.
Mobilbarát vezérlők
A beépített, képernyőn megjelenő virtuális vezérlő megkönnyíti a játékot telefonokon és táblagépeken fizikai játékvezérlő nélkül.
Retro vizuális shaderek
Opcionális CRT és egyéb shader effektek újraalkotják az eredeti hardveres kijelzők megjelenését egy hitelesebb élményért.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RetroAssembly szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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