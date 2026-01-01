A RetroAssembly egy saját üzemeltetésű webalkalmazás, amely böngészőjét személyes retro játékgéppé alakítja. Töltse fel ROM gyűjteményét és játsszon több mint 25 klasszikus platform címével. Ezek közé tartozik a NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade és Atari. Mindez közvetlenül a böngészőben történik, bővítmények és letöltések nélkül.

A platform automatikusan lekéri a borítóképeket és a játék metaadatait, így a könyvtára egy megfelelő gyűjteménynek tűnik, nem pedig egy fájllistának. A mentési állapotok, a játékmenet visszatekerés, a retro stílusú shader effektek és a képernyőn megjelenő mobil vezérlők mind be vannak építve. A saját üzemeltetés a ROM gyűjteményét a saját szerverén tartja, privátként és csak az Ön által létrehozott fiókok számára hozzáférhetőként.