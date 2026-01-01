Akár 69% kedvezmény a Elasticsearch szolgáltatásra

Telepítse az Elasticsearch-öt egyetlen kattintással.

Apache Lucene alapokon épülő elosztott kereső- és analitikai motor teljes szöveges kereséshez, naplózáshoz és valós idejű adatelemzéshez.

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AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az Elasticsearch-öt egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Elasticsearch szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Elasticsearch

Az Elasticsearch egy elosztott, RESTful kereső- és analitikai motor az Elastic Stack szívében. Az Apache Lucene-re épülve teljes szöveges keresést, komplex aggregációkat és közel valós idejű indexelést biztosít hatalmas adathalmazokon. Elosztott architektúrája támogatja az automatikus shardingot és replikációt. Ez lehetővé teszi a horizontális skálázhatóságot egyetlen csomóponttól egy nagy klaszterig.

Az Elasticsearch saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált erőforrásokat biztosít. Ez garantálja a konzisztens lekérdezési teljesítményt. Teljes ellenőrzést kap az index konfigurációja és a megőrzési szabályzatok felett. Integrálhatja saját naplózási, monitorozási és alkalmazás-stackjével. Mindezt dokumentumonkénti árazás vagy gyártói korlátozások nélkül.

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Erre jó a {name}

A Elasticsearch főbb funkciói

Teljes szöveges keresés

Erőteljes, relevancia-alapú keresés kiemeléssel, homályos egyezéssel és szinonima támogatással, amely az érett Apache Lucene könyvtárra épül.

Valós idejű indexelés

A dokumentumok a betöltéstől számított milliszekundumokon belül kereshetővé válnak, lehetővé téve a közel valós idejű analitikát és az élő keresést a folyamatosan frissülő adathalmazokon.

Gazdag aggregációk

Számítson metrikákat, hisztogramokat és többszintű csoportosításokat egyetlen lekérdezésben, interaktív irányítópultokat és üzleti intelligencia jelentéseket táplálva.

Elosztott architektúra

Az automatikus sharding és replikáció elosztja az adatokat a csomópontok között a magas rendelkezésre állás és a horizontális skálázhatóság érdekében, ahogy az adatmennyiség növekszik.

RESTful JSON API

Egyszerű HTTP/JSON interfész lehetővé teszi bármely programozási nyelv számára az adatok lekérdezését, indexelését és kezelését saját fejlesztésű illesztőprogramok vagy bonyolult kliensbeállítás nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Elasticsearch szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
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Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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