Az Elasticsearch egy elosztott, RESTful kereső- és analitikai motor az Elastic Stack szívében. Az Apache Lucene-re épülve teljes szöveges keresést, komplex aggregációkat és közel valós idejű indexelést biztosít hatalmas adathalmazokon. Elosztott architektúrája támogatja az automatikus shardingot és replikációt. Ez lehetővé teszi a horizontális skálázhatóságot egyetlen csomóponttól egy nagy klaszterig.

Az Elasticsearch saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált erőforrásokat biztosít. Ez garantálja a konzisztens lekérdezési teljesítményt. Teljes ellenőrzést kap az index konfigurációja és a megőrzési szabályzatok felett. Integrálhatja saját naplózási, monitorozási és alkalmazás-stackjével. Mindezt dokumentumonkénti árazás vagy gyártói korlátozások nélkül.