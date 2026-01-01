Telepítse az Elasticsearch-öt egyetlen kattintással.
Apache Lucene alapokon épülő elosztott kereső- és analitikai motor teljes szöveges kereséshez, naplózáshoz és valós idejű adatelemzéshez.
Válasszon VPS csomagot a Elasticsearch szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Elasticsearch
Az Elasticsearch egy elosztott, RESTful kereső- és analitikai motor az Elastic Stack szívében. Az Apache Lucene-re épülve teljes szöveges keresést, komplex aggregációkat és közel valós idejű indexelést biztosít hatalmas adathalmazokon. Elosztott architektúrája támogatja az automatikus shardingot és replikációt. Ez lehetővé teszi a horizontális skálázhatóságot egyetlen csomóponttól egy nagy klaszterig.
Az Elasticsearch saját VPS-en történő üzemeltetése dedikált erőforrásokat biztosít. Ez garantálja a konzisztens lekérdezési teljesítményt. Teljes ellenőrzést kap az index konfigurációja és a megőrzési szabályzatok felett. Integrálhatja saját naplózási, monitorozási és alkalmazás-stackjével. Mindezt dokumentumonkénti árazás vagy gyártói korlátozások nélkül.
A Elasticsearch főbb funkciói
Teljes szöveges keresés
Erőteljes, relevancia-alapú keresés kiemeléssel, homályos egyezéssel és szinonima támogatással, amely az érett Apache Lucene könyvtárra épül.
Valós idejű indexelés
A dokumentumok a betöltéstől számított milliszekundumokon belül kereshetővé válnak, lehetővé téve a közel valós idejű analitikát és az élő keresést a folyamatosan frissülő adathalmazokon.
Gazdag aggregációk
Számítson metrikákat, hisztogramokat és többszintű csoportosításokat egyetlen lekérdezésben, interaktív irányítópultokat és üzleti intelligencia jelentéseket táplálva.
Elosztott architektúra
Az automatikus sharding és replikáció elosztja az adatokat a csomópontok között a magas rendelkezésre állás és a horizontális skálázhatóság érdekében, ahogy az adatmennyiség növekszik.
RESTful JSON API
Egyszerű HTTP/JSON interfész lehetővé teszi bármely programozási nyelv számára az adatok lekérdezését, indexelését és kezelését saját fejlesztésű illesztőprogramok vagy bonyolult kliensbeállítás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Elasticsearch szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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