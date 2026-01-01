Az iTop (IT Működési Portál) egy teljesen nyílt forráskódú, web alapú IT Szolgáltatásmenedzsment platform, amely az ITIL legjobb gyakorlatai köré épül. Egy erőteljes Konfigurációkezelő Adatbázist ötvöz ügyfélszolgálati, incidens-, probléma-, változás- és szolgáltatásmenedzsment modulokkal – mindezt egyetlen saját üzemeltetésű alkalmazásban.

A SaaS ITSM eszközökkel ellentétben, melyek ügynökönként díjat számítanak fel, az iTop saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít IT csapatának. Ez kiterjed az adatokra, a testreszabásra és az integrációkra. Az iTop-ot az iTop Hub kiegészítőivel bővítheti, hogy az Ön specifikus működési munkafolyamataihoz igazítsa.