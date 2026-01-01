Telepítse az iTopot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú ITSM platform és CMDB az IT szolgáltatások, infrastruktúra és támogatási munkafolyamatok kezelésére.
Válasszon VPS csomagot a iTop szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a iTop
Az iTop (IT Működési Portál) egy teljesen nyílt forráskódú, web alapú IT Szolgáltatásmenedzsment platform, amely az ITIL legjobb gyakorlatai köré épül. Egy erőteljes Konfigurációkezelő Adatbázist ötvöz ügyfélszolgálati, incidens-, probléma-, változás- és szolgáltatásmenedzsment modulokkal – mindezt egyetlen saját üzemeltetésű alkalmazásban.
A SaaS ITSM eszközökkel ellentétben, melyek ügynökönként díjat számítanak fel, az iTop saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít IT csapatának. Ez kiterjed az adatokra, a testreszabásra és az integrációkra. Az iTop-ot az iTop Hub kiegészítőivel bővítheti, hogy az Ön specifikus működési munkafolyamataihoz igazítsa.
A iTop főbb funkciói
Integrált CMDB
Kövesse nyomon az összes IT eszközt és azok kapcsolatait egy teljesen testreszabható adatbázisban, grafikus hatáselemzéssel.
Incidens & ügyfélszolgálat
Támogatási jegyek kezelése SLA nyomon követéssel, felhasználói értesítésekkel és minden megtett művelet teljes naplózásával.
Változáskezelés
Tervezze meg és hagyja jóvá a módosításokat strukturált munkafolyamatokkal, amelyek stabilan és nyomon követhetően tartják az IT környezetét.
Szolgáltatáskatalógus
Határozza meg és kezelje a szolgáltatási kínálatokat, szerződéseket és SLA célokat a teljes IT szervezetében.
Bővíthető bővítményekkel
Bővítse az iTop-ot közösségi és kereskedelmi bővítményekkel az iTop Hub-ból, az alapvető kód módosítása nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a iTop szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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