Akár 69% kedvezmény a Warracker szolgáltatásra

Telepítse a Warracker-t egyetlen kattintással.

Saját üzemeltetésű garancia kezelő rendszer termékgaranciák, nyugták és igények nyomon követésére egy helyen.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Warracker-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Warracker szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Warracker

A Warracker egy nyílt forráskódú garanciafigyelő alkalmazás. Egyetlen saját üzemeltetésű irányítópulton központosítja az összes termékgaranciát, vásárlási dokumentumot és kárigény-előzményt. Ahelyett, hogy e-mail szálakban, iratszekrényekben vagy táblázatokban vadászna, egy kereshető adatbázist kap. Ez lejárati figyelmeztetéseket, dokumentumtárolást és többfelhasználós hozzáférést biztosít csapatok és háztartások számára.

A Warracker saját VPS-en történő üzemeltetésével a vásárlási bizonylatok, számlaszkennelések és terméksorozatszámok az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Proaktív e-mail és push értesítésekkel az Apprise-on keresztül előzetes figyelmeztetéseket kap. Ezek a garanciák lejárta előtt érkeznek, így cselekedhet, amíg a fedezet még érvényes.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Warracker főbb funkciói

Garancia lejárati értesítések

E-mail és push értesítéseket kaphat több mint 100 szolgáltatáson keresztül, beleértve a Telegramot, a Slack-et és a Discordot, mielőtt a garanciák lejárnak.

Dokumentumtárolás

Töltsön fel és csatoljon nyugtákat, számlákat és kézikönyveket közvetlenül az egyes garanciarekordokhoz, hogy szükség esetén azonnal visszakereshesse.

Igénylések életciklusának nyomon követése

Kezelje a garanciális igényeket teljes körűen, állapotfrissítésekkel és teljes átláthatósággal a teljes kárigény-kezelési folyamat során.

Speciális keresés és szűrés

Azonnal megtalálhatja a garanciákat terméknév, sorozatszám, gyártó vagy egyedi címkék alapján a teljes katalógusában.

Többfelhasználós hozzáférés

Ossza meg a garanciarekordokat egy csapaton vagy háztartáson belül szerepkör-alapú engedélyekkel és adminisztrációs felügyeleti vezérlőkkel.

CSV importálás és exportálás

Migrálja a meglévő garanciarekordokat táblázatokból CSV importálás segítségével és exportálja adatait bármikor a teljes hordozhatóság érdekében.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Warracker szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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