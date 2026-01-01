Telepítse a Warracker-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű garancia kezelő rendszer termékgaranciák, nyugták és igények nyomon követésére egy helyen.
Válasszon VPS csomagot a Warracker szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Warracker
A Warracker egy nyílt forráskódú garanciafigyelő alkalmazás. Egyetlen saját üzemeltetésű irányítópulton központosítja az összes termékgaranciát, vásárlási dokumentumot és kárigény-előzményt. Ahelyett, hogy e-mail szálakban, iratszekrényekben vagy táblázatokban vadászna, egy kereshető adatbázist kap. Ez lejárati figyelmeztetéseket, dokumentumtárolást és többfelhasználós hozzáférést biztosít csapatok és háztartások számára.
A Warracker saját VPS-en történő üzemeltetésével a vásárlási bizonylatok, számlaszkennelések és terméksorozatszámok az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Proaktív e-mail és push értesítésekkel az Apprise-on keresztül előzetes figyelmeztetéseket kap. Ezek a garanciák lejárta előtt érkeznek, így cselekedhet, amíg a fedezet még érvényes.
A Warracker főbb funkciói
Garancia lejárati értesítések
E-mail és push értesítéseket kaphat több mint 100 szolgáltatáson keresztül, beleértve a Telegramot, a Slack-et és a Discordot, mielőtt a garanciák lejárnak.
Dokumentumtárolás
Töltsön fel és csatoljon nyugtákat, számlákat és kézikönyveket közvetlenül az egyes garanciarekordokhoz, hogy szükség esetén azonnal visszakereshesse.
Igénylések életciklusának nyomon követése
Kezelje a garanciális igényeket teljes körűen, állapotfrissítésekkel és teljes átláthatósággal a teljes kárigény-kezelési folyamat során.
Speciális keresés és szűrés
Azonnal megtalálhatja a garanciákat terméknév, sorozatszám, gyártó vagy egyedi címkék alapján a teljes katalógusában.
Többfelhasználós hozzáférés
Ossza meg a garanciarekordokat egy csapaton vagy háztartáson belül szerepkör-alapú engedélyekkel és adminisztrációs felügyeleti vezérlőkkel.
CSV importálás és exportálás
Migrálja a meglévő garanciarekordokat táblázatokból CSV importálás segítségével és exportálja adatait bármikor a teljes hordozhatóság érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Warracker szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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