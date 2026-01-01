A Warracker egy nyílt forráskódú garanciafigyelő alkalmazás. Egyetlen saját üzemeltetésű irányítópulton központosítja az összes termékgaranciát, vásárlási dokumentumot és kárigény-előzményt. Ahelyett, hogy e-mail szálakban, iratszekrényekben vagy táblázatokban vadászna, egy kereshető adatbázist kap. Ez lejárati figyelmeztetéseket, dokumentumtárolást és többfelhasználós hozzáférést biztosít csapatok és háztartások számára.

A Warracker saját VPS-en történő üzemeltetésével a vásárlási bizonylatok, számlaszkennelések és terméksorozatszámok az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradnak. Proaktív e-mail és push értesítésekkel az Apprise-on keresztül előzetes figyelmeztetéseket kap. Ezek a garanciák lejárta előtt érkeznek, így cselekedhet, amíg a fedezet még érvényes.