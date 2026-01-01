Telepítse a SuggestArr-t egyetlen kattintással.
Automatizált média ajánlórendszer, amely elemzi a megtekintési előzményeket és hasonló tartalmat kér a Seer-en keresztül.
Válasszon VPS csomagot a SuggestArr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a SuggestArr
A SuggestArr csatlakozik a médiaszerveréhez (Jellyfin, Plex vagy Emby) és a Seer példányához, hogy automatizálja a médiafelfedezési és -kérési ciklust. Beolvassa a legutóbbi megtekintési előzményeket, hasonló filmeket és tévéműsorokat talál a TMDb adatbázison keresztül, és automatikusan letöltési kéréseket küld egy konfigurálható ütemezés szerint. Ezáltal bezárja a kört a ma megtekintett tartalmak és a holnap a könyvtárában megjelenő tartalmak között.
A manuális kéréskezelési munkafolyamatokkal ellentétben a SuggestArr felügyelet nélkül működik. Egy opcionális AI mód, amely bármilyen OpenAI-kompatibilis API-t (beleértve a helyi Ollamát is) használ, hiper-perszonalizált ajánlásokat ad hozzá természetes nyelvi kereséssel. A beállítás egy webes UI varázslón keresztül történik a telepítés után – telepítéskor nincs szükség API hitelesítő adatokra.
A SuggestArr főbb funkciói
Nézési előzmények elemzése
Beolvassa a legutóbbi lejátszási előzményeket a Jellyfin, Plex vagy Emby rendszerekből, hogy azonosítsa, mit néznek a felhasználók, és releváns jelölteket javasoljon új ajánlásokhoz.
Automatizált kérelem beküldés
Média kéréseket küld közvetlenül a Seer példányodra egy konfigurálható cron ütemezés szerint, anélkül, hogy a kezdeti beállítás után kézi beavatkozásra lenne szükség.
TMDb-alapú ajánlások
Hasonló címeket fedez fel a The Movie Database API használatával, szűrőkkel a műfaj, értékelés, megjelenési év, nyelv és streaming elérhetőség alapján.
AI-alapú felfedezés
Opcionális LLM integráció OpenAI, Ollama, Gemini vagy LiteLLM segítségével személyre szabott ajánlásokat biztosít és lehetővé teszi a természetes nyelvi média keresést.
Valós idejű naplómegtekintő
Beépített irányítópult élő, szűrt naplókkal, amely pontosan megmutatja, mit ajánlottak, kértek és hagytak ki minden automatizálási futtatás során.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a SuggestArr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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