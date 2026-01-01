A SuggestArr csatlakozik a médiaszerveréhez (Jellyfin, Plex vagy Emby) és a Seer példányához, hogy automatizálja a médiafelfedezési és -kérési ciklust. Beolvassa a legutóbbi megtekintési előzményeket, hasonló filmeket és tévéműsorokat talál a TMDb adatbázison keresztül, és automatikusan letöltési kéréseket küld egy konfigurálható ütemezés szerint. Ezáltal bezárja a kört a ma megtekintett tartalmak és a holnap a könyvtárában megjelenő tartalmak között.

A manuális kéréskezelési munkafolyamatokkal ellentétben a SuggestArr felügyelet nélkül működik. Egy opcionális AI mód, amely bármilyen OpenAI-kompatibilis API-t (beleértve a helyi Ollamát is) használ, hiper-perszonalizált ajánlásokat ad hozzá természetes nyelvi kereséssel. A beállítás egy webes UI varázslón keresztül történik a telepítés után – telepítéskor nincs szükség API hitelesítő adatokra.