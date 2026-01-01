Telepítse a Homebridge-et egykattintásos telepítéssel.
Könnyű HomeKit híd, amely összeköti a nem Apple okosotthon-eszközöket Sirihez és az Apple Home alkalmazáshoz pluginokon keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Homebridge szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Homebridge
A Homebridge egy könnyűsúlyú Node.js szerver. Emulálja az iOS HomeKit API-t, így lehetővé teszi a Siri vezérlést és a Home app integrációt. Ezzel több ezer olyan eszköz is csatlakoztatható, amelyek natívan nem támogatják az Apple ökoszisztémáját. Több mint 2000 közösség által fejlesztett pluginjével összeköti az okosvilágítást, termosztátokat, kamerákat és biztonsági rendszereket. Ezek olyan márkáktól származnak, mint a Ring, Nest, TP-Link és Tuya, és egy egységes HomeKit élménybe integrálódnak.
A Homebridge futtatása VPS-en biztosítja a 24/7 rendelkezésre állást a HomeKit automatizálásaihoz. Ez független a helyi áramellátástól vagy hálózati feltételektől. Állandó plugin konfigurációt és megbízható távoli hozzáférést nyújt a világ bármely pontjáról.
A Homebridge főbb funkciói
2 000+ Eszköz bővítmények
A közösségi bővítmények gyakorlatilag minden okosotthon márkát és protokollt lefednek, lehetővé téve, hogy bármilyen eszközt hozzáadjon a HomeKithez hardver cseréje nélkül.
Web konfigurációs felhasználói felület
A Homebridge Config UI X böngészőalapú felületet nyújt bővítmények telepítéséhez, eszközök kezeléséhez és naplók megtekintéséhez, parancssori hozzáférés nélkül.
Alárendelt híd mód
Elkülönítse a pluginokat különálló gyermekhidakba, hogy megakadályozza, hogy egy rosszul működő plugin tönkretegye az egész HomeKit rendszerét.
Automatikus bővítményfrissítések
Fedezze fel, telepítse és frissítse a bővítményeket közvetlenül a webes felhasználói felületről, hogy az eszközintegrációk naprakészek maradjanak manuális SSH-munkamenetek nélkül.
Biztonsági mentés és visszaállítás
A beépített biztonsági mentés funkció védi a plugin konfigurációkat és a HomeKit párosítási adatokat a véletlen elvesztéstől.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Homebridge szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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