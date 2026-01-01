A Homebridge egy könnyűsúlyú Node.js szerver. Emulálja az iOS HomeKit API-t, így lehetővé teszi a Siri vezérlést és a Home app integrációt. Ezzel több ezer olyan eszköz is csatlakoztatható, amelyek natívan nem támogatják az Apple ökoszisztémáját. Több mint 2000 közösség által fejlesztett pluginjével összeköti az okosvilágítást, termosztátokat, kamerákat és biztonsági rendszereket. Ezek olyan márkáktól származnak, mint a Ring, Nest, TP-Link és Tuya, és egy egységes HomeKit élménybe integrálódnak.

A Homebridge futtatása VPS-en biztosítja a 24/7 rendelkezésre állást a HomeKit automatizálásaihoz. Ez független a helyi áramellátástól vagy hálózati feltételektől. Állandó plugin konfigurációt és megbízható távoli hozzáférést nyújt a világ bármely pontjáról.