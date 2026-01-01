Telepítse a RabbitMQ-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú AMQP üzenetbróker elosztott alkalmazáskomponensek közötti megbízható aszinkron üzenetküldéshez.
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Erre jó a RabbitMQ
A RabbitMQ a de facto szabványos nyílt forráskódú üzenetközvetítő, amely az AMQP-t, valamint az MQTT, STOMP és egyéb protokollok támogatását is megvalósítja.
Szétválasztja a termelőket és a fogyasztókat. Ennek köszönhetően az üzenetek biztonságosan sorba kerülnek, ha a címzettek nem elérhetők, és megbízhatóan kézbesítésre kerülnek, amikor újra csatlakoznak. Ezáltal kiküszöböli a szolgáltatások közötti közvetlen API hívások törékenységét.
A RabbitMQ saját üzemeltetése megszünteti az üzenetenkénti díjszabást és a gyártói függőséget. Saját infrastruktúráján belül tartja az érzékeny üzleti eseményeket. Emellett teljes ellenőrzést biztosít a sor konfigurációk, útválasztási szabályok és adatmegőrzési irányelvek felett.
A beépített kezelőfelület (UI) valós idejű betekintést nyújt az üzenetfolyamokba, a sorok mélységébe és a fogyasztói teljesítménybe külső felügyeleti eszközök nélkül.
A RabbitMQ főbb funkciói
Rugalmas csere útválasztás
A Direct, topic, fanout és headers exchanges lehetővé teszik az üzenetek pontos irányítását a fogyasztókhoz, nulla boilerplate útválasztási kóddal.
Megbízható szállítás
A kiadói megerősítések és a fogyasztói nyugtázások garantálják, hogy minden üzenet legalább egyszer feldolgozásra kerüljön, a sikerteleneket pedig holtbetűs üzenetsorok gyűjtik az újbóli próbálkozáshoz.
Kezelés UI
A böngészőalapú irányítópult valós idejű üzenetsor-mélységeket, üzenetátviteli sebességeket és a kapcsolat állapotát mutatja, így felügyelheti és elháríthatja a problémákat CLI hozzáférés nélkül.
Többprotokollos támogatás
Az AMQP, MQTT és STOMP támogatás azt jelenti, hogy bármely szolgáltatás — IoT eszköz, mobilalkalmazás vagy mikroszolgáltatás — üzeneteket küldhet és fogadhat natív klienskönyvtárral.
Prioritásos sorok
Prioritási szinteket rendelhet az üzenetekhez, így a sürgős feladatokat a rutin háttérfeladatok előtt dolgozzák fel, anélkül, hogy különálló várólista-infrastruktúrát kellene építeni.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a RabbitMQ szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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