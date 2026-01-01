A RabbitMQ a de facto szabványos nyílt forráskódú üzenetközvetítő, amely az AMQP-t, valamint az MQTT, STOMP és egyéb protokollok támogatását is megvalósítja.

Szétválasztja a termelőket és a fogyasztókat. Ennek köszönhetően az üzenetek biztonságosan sorba kerülnek, ha a címzettek nem elérhetők, és megbízhatóan kézbesítésre kerülnek, amikor újra csatlakoznak. Ezáltal kiküszöböli a szolgáltatások közötti közvetlen API hívások törékenységét.

A RabbitMQ saját üzemeltetése megszünteti az üzenetenkénti díjszabást és a gyártói függőséget. Saját infrastruktúráján belül tartja az érzékeny üzleti eseményeket. Emellett teljes ellenőrzést biztosít a sor konfigurációk, útválasztási szabályok és adatmegőrzési irányelvek felett.

A beépített kezelőfelület (UI) valós idejű betekintést nyújt az üzenetfolyamokba, a sorok mélységébe és a fogyasztói teljesítménybe külső felügyeleti eszközök nélkül.