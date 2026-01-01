A HyperDX egy nyílt forráskódú megfigyelhetőségi platform. Ez naplókat, nyomkövetéseket, metrikákat és munkamenet-visszajátszásokat egyesít egyetlen felületen. Saját üzemeltetésű alternatívát kínál a Datadog és más kereskedelmi APM eszközökkel szemben. A ClickHouse-ra épül a nagy kardinalitású telemetria gyors lekérdezéseihez. Natívan támogatja az OpenTelemetry-t. Így bármely OTEL-lel instrumentált alkalmazás küldhet adatokat egyedi exportálók vagy saját ügynökök nélkül.

A HyperDX saját üzemeltetése a VPS-én elkerüli a gazdánkénti és GB-onkénti adatbetöltési díjakat. Ezek a díjak előre nem láthatóan skálázódnak a forgalommal. A naplók, nyomkövetések és felhasználói munkamenet adatok gyakran tartalmaznak ügyfélazonosítókat, API adatcsomagokat és belső rendszeradatokat. Ezek az adatok a saját infrastruktúráján maradnak. A megőrzést és a hozzáférést teljes mértékben Ön ellenőrzi.