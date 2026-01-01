Telepítse a HyperDX-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú megfigyelési platform, amely egyesíti a naplókat, nyomokat, metrikákat és a munkamenet-visszajátszásokat egy Datadog-stílusú felületen.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a HyperDX
A HyperDX egy nyílt forráskódú megfigyelhetőségi platform. Ez naplókat, nyomkövetéseket, metrikákat és munkamenet-visszajátszásokat egyesít egyetlen felületen. Saját üzemeltetésű alternatívát kínál a Datadog és más kereskedelmi APM eszközökkel szemben. A ClickHouse-ra épül a nagy kardinalitású telemetria gyors lekérdezéseihez. Natívan támogatja az OpenTelemetry-t. Így bármely OTEL-lel instrumentált alkalmazás küldhet adatokat egyedi exportálók vagy saját ügynökök nélkül.
A HyperDX saját üzemeltetése a VPS-én elkerüli a gazdánkénti és GB-onkénti adatbetöltési díjakat. Ezek a díjak előre nem láthatóan skálázódnak a forgalommal. A naplók, nyomkövetések és felhasználói munkamenet adatok gyakran tartalmaznak ügyfélazonosítókat, API adatcsomagokat és belső rendszeradatokat. Ezek az adatok a saját infrastruktúráján maradnak. A megőrzést és a hozzáférést teljes mértékben Ön ellenőrzi.
A HyperDX főbb funkciói
Egységes megfigyelhetőség
Naplók, nyomok, metrikák és munkamenet-visszajátszások egyetlen UI-ban érhetők el, így a mérnökök egy sikertelen kérésből a teljes visszakövetéshez juthatnak, eszközváltás nélkül.
OpenTelemetry natív
Adatokat fogadhat bármely OpenTelemetry-vel instrumentált szolgáltatásból OTLP gRPC vagy HTTP protokollon keresztül – nincs szükség egyedi exportálókra vagy saját ügynökökre.
ClickHouse-alapú lekérdezések
A ClickHouse-ra épülve, villámgyors keresésekhez nagy kardinalitású naplókban és nyomkövetésekben, előzetes aggregáció vagy mintavételezés kompromisszumai nélkül.
Munkamenet-visszajátszások
Játssza le a frontend felhasználói munkameneteket, összekapcsolva a backend nyomkövetésekkel, hogy pontosan lássa, mit tett egy felhasználó közvetlenül a hiba előtt.
Irányítópultok és riasztások
Készítsen egyedi diagramokat bármilyen jelből, és indítson riasztásokat naplóminták, nyomkövetési hibák vagy metrikaküszöbök alapján Slack, PagerDuty vagy webhookok segítségével.
Önállóan tárolt adatvédelem
Tartsa az ügyfélazonosítókat, az API-adatcsomagokat és a belső rendszeradatokat a saját infrastruktúráján, gazdánkénti vagy GB-onkénti díjszabás nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a HyperDX szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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