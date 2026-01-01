A Kener egy SvelteKit-tel készült nyílt forráskódú állapotoldal-rendszer, amely lehetővé teszi a csapatoknak a szolgáltatások felügyeletét és az üzemzavarok átlátható kommunikálását. Többféle monitorozási típust támogat – HTTP/API végpontokat, TCP-t, DNS-t, SSL tanúsítványokat, pinget, SQL lekérdezéseket, szívveréseket és játékszervereket. Mindegyik nyomon követhető és megjeleníthető egy nyilvános állapotoldalon, üzemidő-előzményekkel és válaszidő-diagramokkal.

A Kener saját VPS-en történő üzemeltetése minden monitorozási adatot és incidenselőzményt az Ön ellenőrzése alatt tart. A mellékelt Redis példány kezeli a feladatütemezéseket és a gyorsítótárazást. Az alkalmazásadatok alapértelmezetten SQLite-ban tárolódnak, külső adatbázis nem szükséges. Az első felhasználó, aki regisztrál a példányon, lesz az adminisztrátor.