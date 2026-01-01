Kener telepítése egyetlen kattintással.
Open-source állapotoldal platform szolgáltatások monitorozására és az incidensek valós idejű kommunikálására a felhasználók felé.
Válasszon VPS csomagot a Kener szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Kener
A Kener egy SvelteKit-tel készült nyílt forráskódú állapotoldal-rendszer, amely lehetővé teszi a csapatoknak a szolgáltatások felügyeletét és az üzemzavarok átlátható kommunikálását. Többféle monitorozási típust támogat – HTTP/API végpontokat, TCP-t, DNS-t, SSL tanúsítványokat, pinget, SQL lekérdezéseket, szívveréseket és játékszervereket. Mindegyik nyomon követhető és megjeleníthető egy nyilvános állapotoldalon, üzemidő-előzményekkel és válaszidő-diagramokkal.
A Kener saját VPS-en történő üzemeltetése minden monitorozási adatot és incidenselőzményt az Ön ellenőrzése alatt tart. A mellékelt Redis példány kezeli a feladatütemezéseket és a gyorsítótárazást. Az alkalmazásadatok alapértelmezetten SQLite-ban tárolódnak, külső adatbázis nem szükséges. Az első felhasználó, aki regisztrál a példányon, lesz az adminisztrátor.
A Kener főbb funkciói
Többprotokollos felügyelet
Figyelje a HTTP végpontokat, a TCP portokat, a DNS rekordokat, az SSL tanúsítványokat, a ping célpontokat, az életjeleket és a játékszervereket egyetlen irányítópultról.
Incidenskezelés
Készítsen incidensjelentéseket időbélyeggel ellátott állapotidővonalakkal, tegyen közzé folyamatos frissítéseket, és archiválja a megoldásokat az átlátható üzemzavar-előzmények érdekében.
Ütemezett karbantartás
Előre jelezze a tervezett leállást, hogy a felhasználók lássák a közelgő karbantartási időszakokat az állapotoldalon, mielőtt a szolgáltatás megszakadna.
Többcsatornás értesítések
Értesítse csapatát e-mailben, Slacken, Discordon vagy webhookokon keresztül abban a pillanatban, amikor egy figyelő állapota megváltozik vagy helyreáll.
Beágyazható állapotjelzők
Adjon hozzá élő állapotjelző jelvényeket vagy iframe-eket dokumentációjához, weboldalához vagy alkalmazás irányítópultjához, hogy beágyazva jelenítse meg a szolgáltatás állapotát.
Szerepköralapú hozzáférés
Hívjon meg csapattagokat különböző szerepkörökkel, hogy együttműködjenek az incidensek frissítésében és felügyeljék a konfigurációt anélkül, hogy megosztanák az admin hozzáférést.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Kener szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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