A Memgraph egy memóriában tárolt gráfadatbázis, amelyet nagy, összekapcsolt adathalmazokon végzett valós idejű bejárásokra terveztek. Teljesen Cypher-kompatibilis, így a Neo4j lekérdezések közvetlen helyettesítője. Jelentősen alacsonyabb késleltetést biztosít streamelt és eseményvezérelt feladatoknál. A mellékelt MAGE könyvtár több mint 50 gráfalgoritmus-modult tartalmaz. Ilyenek például a PageRank, a közösségfelismerés és a legrövidebb utak. Ezek natívan futnak az adatbázison belül, külső keretrendszerek nélkül.

Ez a telepítés a Memgraphot a Memgraph Labbal párosítja. Ez egy böngészőalapú vizuális lekérdező felület. Segítségével Cypher lekérdezéseket írhat, gráfszerkezetet fedezhet fel és algoritmuskísérleteket futtathat. Ha mindkettőt saját VPS-en futtatja, teljes ellenőrzést biztosít. Ez kiterjed a memóriafoglalásra, az adatmegőrzésre és a hozzáférési szabályzatokra. Nincs csomópontonkénti felhőalapú díjszabás vagy gyártói korlátozás.