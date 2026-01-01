Memgraph telepítése egykattintásos telepítéssel.
Nagy teljesítményű, memóriabeli gráfadatbázis, valós idejű analitikához, összekapcsolt adatokon, AI munkafolyamatokhoz és streaming pipeline-okhoz.
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Erre jó a Memgraph
A Memgraph egy memóriában tárolt gráfadatbázis, amelyet nagy, összekapcsolt adathalmazokon végzett valós idejű bejárásokra terveztek. Teljesen Cypher-kompatibilis, így a Neo4j lekérdezések közvetlen helyettesítője. Jelentősen alacsonyabb késleltetést biztosít streamelt és eseményvezérelt feladatoknál. A mellékelt MAGE könyvtár több mint 50 gráfalgoritmus-modult tartalmaz. Ilyenek például a PageRank, a közösségfelismerés és a legrövidebb utak. Ezek natívan futnak az adatbázison belül, külső keretrendszerek nélkül.
Ez a telepítés a Memgraphot a Memgraph Labbal párosítja. Ez egy böngészőalapú vizuális lekérdező felület. Segítségével Cypher lekérdezéseket írhat, gráfszerkezetet fedezhet fel és algoritmuskísérleteket futtathat. Ha mindkettőt saját VPS-en futtatja, teljes ellenőrzést biztosít. Ez kiterjed a memóriafoglalásra, az adatmegőrzésre és a hozzáférési szabályzatokra. Nincs csomópontonkénti felhőalapú díjszabás vagy gyártói korlátozás.
A Memgraph főbb funkciói
Memórián belüli teljesítmény
A gráfadatok teljes egészében RAM-ban tárolódnak, lehetővé téve az ezredmásodperc alatti bejárásokat és a valós idejű lekérdezési válaszokat, még mélyen összekapcsolt adathalmazokon is.
Cypher kompatibilitás
Teljes openCypher támogatás lehetővé teszi, hogy a meglévő Neo4j lekérdezések, illesztőprogramok és eszközök minimális változtatásokkal migráljanak a lekérdezési szintaxisba.
MAGE algoritmus könyvtár
Több mint 50 beépített gránalgoritmus — PageRank, közöttiség-központúság, közösségfelismerés, kapcsolat-előrejelzés — natív lekérdezési modulokként fut, külső adatfolyamok nélkül.
Memgraph Lab UI
Böngészőalapú vizuális felület Cypher lekérdezések írásához és futtatásához, gráftopológia vizsgálatához és algoritmuseredmények interaktív felfedezéséhez.
Adatfolyam-betöltés
A natív Kafka és Pulsar integrációk lehetővé teszik a folyamatos gráffrissítéseket eseményfolyamokból, kötegelt ETL-folyamatok vagy külső csatlakozók nélkül.
GraphRAG és AI memória
A gráfstruktúrájú memória és lekérdezés kapcsolati tudatossággal rendelkező kontextussal bővíti az LLM alkalmazásokat, pontosabb válaszokat téve lehetővé az AI ügynökökben és chatbotokban.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Memgraph szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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