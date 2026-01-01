A Parse Server az eredeti Parse Platform nyílt forráskódú utódja, amely teljes körű backend-as-a-service megoldást kínál mobil és webes alkalmazásokhoz. Objektumtárolást, felhasználói hitelesítést, fájltárolást, push értesítéseket és Live Queries-t biztosít automatikusan generált REST és GraphQL API-kon keresztül. Ez kiküszöböli a csatlakoztatott alkalmazások szállításához általában szükséges sablonkód nagy részét.

A Parse Server saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít a felhasználói fiókok, alkalmazásadatok és cloud code logika felett. Mindez kérésenkénti díjak, gyártói függőség és meglepetésszerű migrációs határidők nélkül valósul meg. Ez a telepítés MongoDB-vel és a hivatalos Parse Dashboarddal érkezik. Így az első naptól kezdve böngészhet az osztályok között, lekérdezéseket futtathat és kezelheti a sémát.