Telepítse a Parse Servert egy kattintással.
Nyílt forráskódú backend mobil- és webalkalmazásokhoz REST, GraphQL, valós idejű lekérdezések, hitelesítés és push értesítések támogatásával.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Parse Server
A Parse Server az eredeti Parse Platform nyílt forráskódú utódja, amely teljes körű backend-as-a-service megoldást kínál mobil és webes alkalmazásokhoz. Objektumtárolást, felhasználói hitelesítést, fájltárolást, push értesítéseket és Live Queries-t biztosít automatikusan generált REST és GraphQL API-kon keresztül. Ez kiküszöböli a csatlakoztatott alkalmazások szállításához általában szükséges sablonkód nagy részét.
A Parse Server saját VPS-en történő üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít a felhasználói fiókok, alkalmazásadatok és cloud code logika felett. Mindez kérésenkénti díjak, gyártói függőség és meglepetésszerű migrációs határidők nélkül valósul meg. Ez a telepítés MongoDB-vel és a hivatalos Parse Dashboarddal érkezik. Így az első naptól kezdve böngészhet az osztályok között, lekérdezéseket futtathat és kezelheti a sémát.
A Parse Server főbb funkciói
REST és GraphQL API-k
Minden osztály, amit definiál, azonnal elérhető automatikusan generált REST és GraphQL végpontokon keresztül. Így az iOS, Android és webes kliensek egyedi szerveroldali kód nélkül olvashatnak és írhatnak adatokat.
Felhasználói hitelesítés
A beépített felhasználónév/jelszó, az e-mail ellenőrzés és a Facebook, Apple, Google és Twitter közösségi bejelentkezések lehetővé teszik, hogy percek alatt biztonságos fiókfolyamatokat indíts.
Élő lekérdezések
Iratkozzon fel bármely osztály változásaira WebSockets-en keresztül, hogy valós idejű csevegést, együttműködési eszközöket és élő irányítópultokat működtessen külön pub/sub stack nélkül.
Cloud Code függvények
Futtasson szerveroldali JavaScriptet beszúrási, frissítési és törlési triggereken, vagy hívható funkciókként az üzleti szabályok érvényesítéséhez és harmadik féltől származó API-kkal való integrációhoz.
Push értesítések
Célzott push értesítéseket küldhet iOS, Android és webes klienseknek a beépített telepítési és csatornakezelő rendszer segítségével.
Parse Dashboard mellékelve
Osztályok böngészése, sorok szerkesztése, aggregációs lekérdezések futtatása és a séma ellenőrzése a hivatalos Parse Dashboardon keresztül, amely a szerverrel együtt érkezik.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Parse Server szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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