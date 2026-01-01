Telepítse az OpenVikinget egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú kontextus adatbázis AI ügynökök számára, amely fájlrendszer-paradigmát használ az emlékek, erőforrások és készségek egyesítésére.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenViking
Az OpenViking egy nyílt forráskódú kontextus adatbázis, amelyet AI ügynökök számára fejlesztett ki a Volcengine (a ByteDance felhőplatformja). Ahelyett, hogy az AI kontextust szétszórná a vektoros beágyazások között, az OpenViking egy fájlrendszer-paradigmát vezet be a viking:// protokollal. Ez a protokoll az ügynökök memóriáit, erőforrásait és képességeit egységes, navigálható struktúrába rendezi. A rétegzett kontextusbetöltés (L0/L1/L2) csökkenti a tokenfelhasználást. Ez a módszer igény szerint tölt be tartalmat, ahelyett, hogy előre betöltené a teljes tudásbázisokat.
Az OpenViking saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az érzékeny ügynökmemóriát, üzleti tudást és API hitelesítő adatokat. Ez kritikus a szigorú adatkezelési követelményekkel rendelkező szervezetek számára. Ön választja ki a beágyazási szolgáltatót (OpenAI, Jina vagy Volcengine), és megtartja az ügynökei által megtanult minden bájt tulajdonjogát.
A OpenViking főbb funkciói
Fájlrendszer kontextus paradigma
Rendezi az ügynök memóriákat, erőforrásokat és készségeket egy viking:// protokoll alatt. Ezáltal a kontextus olyan könnyen navigálhatóvá válik, mint egy fájlrendszer, nem pedig egy lapos beágyazási tároló.
Réteges kontextus betöltés
Az L0/L1/L2 betöltés igény szerint kéri le a tartalmat, drámaian csökkentve a tokenhasználatot anélkül, hogy feláldozná az ügynökök számára elérhető tudás mélységét.
Több szolgáltatói beágyazások
Támogatja az OpenAI, Jina és Volcengine beágyazási szolgáltatókat, így használhatja meglévő API kulcsait és előnyben részesített modelljét szállítóhoz kötöttség nélkül.
Önfejlődő kontextus
Az ügynökök idővel frissíthetik és fejleszthetik saját tudásbázisukat, lehetővé téve a folyamatos tanulást kézi beavatkozás nélkül.
Könyvtár rekurzív lekérés
Ötvözi a strukturált könyvtárnavigációt a szemantikus kereséssel, hogy a legrelevánsabb kontextust jelenítse meg minden ügynöki kéréshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenViking szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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