Az OpenViking egy nyílt forráskódú kontextus adatbázis, amelyet AI ügynökök számára fejlesztett ki a Volcengine (a ByteDance felhőplatformja). Ahelyett, hogy az AI kontextust szétszórná a vektoros beágyazások között, az OpenViking egy fájlrendszer-paradigmát vezet be a viking:// protokollal. Ez a protokoll az ügynökök memóriáit, erőforrásait és képességeit egységes, navigálható struktúrába rendezi. A rétegzett kontextusbetöltés (L0/L1/L2) csökkenti a tokenfelhasználást. Ez a módszer igény szerint tölt be tartalmat, ahelyett, hogy előre betöltené a teljes tudásbázisokat.

Az OpenViking saját VPS-en történő üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja az érzékeny ügynökmemóriát, üzleti tudást és API hitelesítő adatokat. Ez kritikus a szigorú adatkezelési követelményekkel rendelkező szervezetek számára. Ön választja ki a beágyazási szolgáltatót (OpenAI, Jina vagy Volcengine), és megtartja az ügynökei által megtanult minden bájt tulajdonjogát.