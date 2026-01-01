A pgAdmin a PostgreSQL legnépszerűbb és funkciókban gazdag nyílt forráskódú adminisztrációs és fejlesztési platformja, amelyet a PostgreSQL közösség tart karban.

A webes kiadás (pgAdmin 4) kifinomult, böngészőalapú felületet biztosít egy vagy több Postgres szerver kezeléséhez. Funkciói közé tartozik a séma tervezés, lekérdezésfejlesztés automatikus kiegészítéssel és végrehajtási tervekkel. Emellett mentést és visszaállítást, szerep- és jogosultságkezelést, replikációfigyelést, valamint teljes szöveges keresést kínál az adatbázis-objektumok között.

A pgAdmin saját VPS-en történő üzemeltetése központosított Postgres felügyeleti konzolt biztosít az adatbázis-adminisztrátoroknak (DBA-k) és fejlesztőknek. Ez a konzol bárhonnan elérhető böngészővel, asztali alkalmazás telepítése nélkül. Csatlakoztassa a pgAdmin-t bármely elérhető Postgres példányhoz. Ide tartoznak a helyi konténerek, felhőalapú RDS vagy Cloud SQL, valamint a távoli Postgres szerverek. Mindezeket egyetlen webes felhasználói felületről kezelheti.