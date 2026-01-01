Telepítse a pgAdmin-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú adminisztrációs és fejlesztési platform PostgreSQL-hez — a legnépszerűbb grafikus kezelőeszköz Postgres adatbázisokhoz.
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Erre jó a pgAdmin
A pgAdmin a PostgreSQL legnépszerűbb és funkciókban gazdag nyílt forráskódú adminisztrációs és fejlesztési platformja, amelyet a PostgreSQL közösség tart karban.
A webes kiadás (pgAdmin 4) kifinomult, böngészőalapú felületet biztosít egy vagy több Postgres szerver kezeléséhez. Funkciói közé tartozik a séma tervezés, lekérdezésfejlesztés automatikus kiegészítéssel és végrehajtási tervekkel. Emellett mentést és visszaállítást, szerep- és jogosultságkezelést, replikációfigyelést, valamint teljes szöveges keresést kínál az adatbázis-objektumok között.
A pgAdmin saját VPS-en történő üzemeltetése központosított Postgres felügyeleti konzolt biztosít az adatbázis-adminisztrátoroknak (DBA-k) és fejlesztőknek. Ez a konzol bárhonnan elérhető böngészővel, asztali alkalmazás telepítése nélkül. Csatlakoztassa a pgAdmin-t bármely elérhető Postgres példányhoz. Ide tartoznak a helyi konténerek, felhőalapú RDS vagy Cloud SQL, valamint a távoli Postgres szerverek. Mindezeket egyetlen webes felhasználói felületről kezelheti.
A pgAdmin főbb funkciói
Többszerveres kezelés
Csatlakozhat és kezelhet bármennyi PostgreSQL szervert egyetlen webes felületről, szervercsoportokba rendezve, címkézett metaadatokkal.
Lekérdező eszköz automatikus kiegészítéssel
Teljes funkcionalitású SQL szerkesztő szintaxiskiemeléssel, tábla- és oszlopnevek automatikus kiegészítésével, lekérdezési előzményekkel és grafikus EXPLAIN terv vizualizációval.
Sématervező
Böngésszen és szerkesszen adatbázisokat, sémákat, táblákat, nézeteket, függvényeket, szekvenciákat és indexeket egy fanavigátor segítségével, kattintásra szerkeszthető párbeszédablakokon keresztül.
ERD diagramok
Interaktív entitás-kapcsolati diagramok generálása meglévő sémákból vagy új sémák vizuális tervezése, mielőtt módosításokat alkalmazna az adatbázison.
Biztonsági mentés és visszaállítás
Futtassa a pg_dump és pg_restore műveleteket közvetlenül az UI-ról, formázási opciókkal, tömörítési szintekkel és táblánkénti kiválasztással.
Szerepkör- és jogosultságkezelés
Vizuálisan hozhat létre szerepköröket, kezelhet csoporttagságokat, és adhat vagy vonhat vissza objektumszintű engedélyeket adatbázisok és sémák között.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a pgAdmin szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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