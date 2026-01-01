Telepítse a Gokapi-t egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú, saját üzemeltetésű fájlmegosztó szerver lejáró linkekkel, jelszavas védelemmel és opcionális S3 háttérrendszerrel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Gokapi
A Gokapi egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű fájlmegosztó szerver, amely a mára megszűnt Firefox Send mintájára készült. Lehetővé teszi fájlok feltöltését webes felhasználói felületen keresztül, és rövid, lejáró letöltési linkeket ad ki. Ez ideális egyszeri megosztáshoz, ahol a címzettnek nincs fiókja az Ön platformján. A tárhely lehet helyi lemez vagy bármilyen S3-kompatibilis tároló, és minden link támogatja a konfigurálható lejáratot, letöltési korlátokat és opcionális jelszavakat.
A Gokapi saját VPS-en történő üzemeltetése a megosztott tartalmat és a címzettek hozzáférési naplóit a saját infrastruktúráján belül tartja. Így nem egy SaaS feltöltési szolgáltatást használ. Az egyetlen Go bináris fájl minimálisra csökkenti a helyigényt. A nyilvános fájlmegosztó platformokkal ellentétben nincsenek hirdetett visszaélési csatornák. Csak azok láthatják, amit feltöltött, akiknek linket küld.
A Gokapi főbb funkciói
Lejáró megosztási linkek
Minden feltöltött fájl rövid URL-t kap. A lejárati idő konfigurálható idő vagy letöltésszám alapján, így a linkek nem működnek tovább, miután a címzett letöltötte őket.
Jelszóval védett linkek
Opcionálisan korlátozhatja a letöltéseket linkenkénti jelszóval, így még a kiszivárgott URL-eket sem nyithatja meg senki a titok ismerete nélkül.
Helyi vagy S3 tárhely
Tárolja a fájlokat a helyi kötetre, vagy irányítsa a Gokapit bármely S3-kompatibilis tárolóra (AWS, Backblaze, MinIO) rugalmas, tartós tárolás céljából.
Végpontok közötti titkosítás
Az opcionális kliensoldali titkosítás biztosítja, hogy a szerver soha ne lásson nyílt szöveget az egyszer használatos, végpontok közötti titkosított linkeken keresztül megosztott feltöltéseknél.
Többfelhasználós fiókok
Hozzon létre külön felhasználói fiókokat, így több munkatárs vagy családtag megoszthat egy példányt elkülönített feltöltési előzményekkel.
API és CLI
Programozott feltöltés a REST API-n vagy a hivatalos CLI-n keresztül a build artefaktumok, naplócsomagok és automatizálási kimenetek továbbításához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Gokapi szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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