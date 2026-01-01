A Gokapi egy nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű fájlmegosztó szerver, amely a mára megszűnt Firefox Send mintájára készült. Lehetővé teszi fájlok feltöltését webes felhasználói felületen keresztül, és rövid, lejáró letöltési linkeket ad ki. Ez ideális egyszeri megosztáshoz, ahol a címzettnek nincs fiókja az Ön platformján. A tárhely lehet helyi lemez vagy bármilyen S3-kompatibilis tároló, és minden link támogatja a konfigurálható lejáratot, letöltési korlátokat és opcionális jelszavakat.

A Gokapi saját VPS-en történő üzemeltetése a megosztott tartalmat és a címzettek hozzáférési naplóit a saját infrastruktúráján belül tartja. Így nem egy SaaS feltöltési szolgáltatást használ. Az egyetlen Go bináris fájl minimálisra csökkenti a helyigényt. A nyilvános fájlmegosztó platformokkal ellentétben nincsenek hirdetett visszaélési csatornák. Csak azok láthatják, amit feltöltött, akiknek linket küld.