Telepítse a LibreNMS-t egy kattintásos telepítéssel.
Közösség által vezérelt, automatikusan felderítő hálózatfelügyeleti rendszer mélyreható SNMP támogatással eszközmodellek ezreihez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LibreNMS
A LibreNMS egy teljes funkcionalitású, GPL-licencelt hálózati felügyeleti rendszer. Automatikusan felderíti a teljes infrastruktúrát SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP és ARP protokollokon keresztül. Több ezer eszközmodellt támogat azonnal, többek között a Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet gyártóktól. Portonkénti forgalmi grafikonokat, riasztásokat és topológia-térképezést biztosít eszközönkénti licencdíjak nélkül.
A LibreNMS saját VPS-en való üzemeltetésével a bizalmas infrastruktúra telemetriai adatai az Ön által ellenőrzött hardveren maradnak. Nincs szükség ügynök telepítésére a felügyelt eszközökön. Ez a telepítés a LibreNMS-t MariaDB-vel, Redis-szel és egy dedikált lekérdező diszpécser konténerrel csomagolja. Így a lekérdezés és a riasztás megbízhatóan fut a webes UI mellett.
A LibreNMS főbb funkciói
SNMP automatikus felderítés
Automatikusan felderíti az eszközöket és azok interfészeit SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP és ARP protokollokon keresztül, kézi leltározási munka nélkül.
Széleskörű eszköz támogatás
Több ezer hálózati, szerver és IoT eszközmodell támogatásával érkezik, olyan gyártóktól, mint a Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet és sok más.
Riasztások és értesítések
Szabályok definiálása sablonos riasztásokkal, és kézbesítse őket e-mailen, Slacken, Discordon, Microsoft Teamsen, PagerDutyn, webhookokon és több mint 80 szállítási módon keresztül.
Számlázás és sávszélesség
Nyomon követheti a portonkénti forgalmat a 95. percentilis számlázási jelentésekkel az áramkörök és ügyfélinterfészek esetében, ami ideális az ISP-k és a menedzselt szolgáltatók számára.
API és integrációk
Teljes REST API, valamint első osztályú integrációk a Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping és OpenStreetMap-alapú térképekkel.
Elosztott lekérdezés
A diszpécser szolgáltatás kiterjeszti a lekérdezést több munkafolyamat-tároló között, így a nagy hálózatok is reszponzívak maradnak kihagyott időközök nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LibreNMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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