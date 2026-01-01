A LibreNMS egy teljes funkcionalitású, GPL-licencelt hálózati felügyeleti rendszer. Automatikusan felderíti a teljes infrastruktúrát SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP és ARP protokollokon keresztül. Több ezer eszközmodellt támogat azonnal, többek között a Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet gyártóktól. Portonkénti forgalmi grafikonokat, riasztásokat és topológia-térképezést biztosít eszközönkénti licencdíjak nélkül.

A LibreNMS saját VPS-en való üzemeltetésével a bizalmas infrastruktúra telemetriai adatai az Ön által ellenőrzött hardveren maradnak. Nincs szükség ügynök telepítésére a felügyelt eszközökön. Ez a telepítés a LibreNMS-t MariaDB-vel, Redis-szel és egy dedikált lekérdező diszpécser konténerrel csomagolja. Így a lekérdezés és a riasztás megbízhatóan fut a webes UI mellett.