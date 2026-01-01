Akár 69% kedvezmény a LibreNMS szolgáltatásra

Telepítse a LibreNMS-t egy kattintásos telepítéssel.

Közösség által vezérelt, automatikusan felderítő hálózatfelügyeleti rendszer mélyreható SNMP támogatással eszközmodellek ezreihez.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a LibreNMS-t egy kattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a LibreNMS szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a LibreNMS

A LibreNMS egy teljes funkcionalitású, GPL-licencelt hálózati felügyeleti rendszer. Automatikusan felderíti a teljes infrastruktúrát SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP és ARP protokollokon keresztül. Több ezer eszközmodellt támogat azonnal, többek között a Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet gyártóktól. Portonkénti forgalmi grafikonokat, riasztásokat és topológia-térképezést biztosít eszközönkénti licencdíjak nélkül.

A LibreNMS saját VPS-en való üzemeltetésével a bizalmas infrastruktúra telemetriai adatai az Ön által ellenőrzött hardveren maradnak. Nincs szükség ügynök telepítésére a felügyelt eszközökön. Ez a telepítés a LibreNMS-t MariaDB-vel, Redis-szel és egy dedikált lekérdező diszpécser konténerrel csomagolja. Így a lekérdezés és a riasztás megbízhatóan fut a webes UI mellett.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A LibreNMS főbb funkciói

SNMP automatikus felderítés

Automatikusan felderíti az eszközöket és azok interfészeit SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP és ARP protokollokon keresztül, kézi leltározási munka nélkül.

Széleskörű eszköz támogatás

Több ezer hálózati, szerver és IoT eszközmodell támogatásával érkezik, olyan gyártóktól, mint a Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet és sok más.

Riasztások és értesítések

Szabályok definiálása sablonos riasztásokkal, és kézbesítse őket e-mailen, Slacken, Discordon, Microsoft Teamsen, PagerDutyn, webhookokon és több mint 80 szállítási módon keresztül.

Számlázás és sávszélesség

Nyomon követheti a portonkénti forgalmat a 95. percentilis számlázási jelentésekkel az áramkörök és ügyfélinterfészek esetében, ami ideális az ISP-k és a menedzselt szolgáltatók számára.

API és integrációk

Teljes REST API, valamint első osztályú integrációk a Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping és OpenStreetMap-alapú térképekkel.

Elosztott lekérdezés

A diszpécser szolgáltatás kiterjeszti a lekérdezést több munkafolyamat-tároló között, így a nagy hálózatok is reszponzívak maradnak kihagyott időközök nélkül.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LibreNMS szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

Ellenőrzés...

Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Vágjon bele

További telepíthető alkalmazások

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Az Uptime Kuma egy gyönyörű, saját üzemeltetésű felügyeleti eszköz.

Telepítés
Alerta

Alerta

Nyílt forráskódú riasztáskezelő platform a monitoring riasztások konszolidálására

Telepítés
Apache Druid

Apache Druid

Valós idejű analitikai adatbázis másodperc alatti OLAP lekérdezésekhez streamelt eseményadatokon

Telepítés
Az összes alkalmazás megtekintése

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.