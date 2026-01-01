Telepítse az Apache Zeppelint egyetlen kattintással.
Webes jegyzetfüzet interaktív adatelemzéshez Spark, SQL, Scala, Python és R használatával, egy közös munkaterületen.
Válasszon VPS csomagot a Apache Zeppelin szolgáltatáshoz
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Erre jó a Apache Zeppelin
Az Apache Zeppelin egy nyílt forráskódú webes jegyzetfüzet, amelyet nagyméretű, interaktív adatelemzésre terveztek olyan motorokhoz, mint az Apache Spark, Flink és Hive. Az egynyelvű jegyzetfüzetekkel ellentétben a Zeppelin egy bővíthető értelmező architektúrát használ. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen jegyzetben Scala, SQL, Python, R és shell bekezdések keveredjenek megosztott adatokkal. Az eredmények beépített táblázatformátumon keresztül kerülnek át a nyelvek között.
A Zeppelin saját üzemeltetése egy VPS-en belül tartja a jegyzetfüzeteket, adatkészlet-kapcsolatokat és értelmező hitelesítő adatokat a saját környezetében. Ezenkívül megszünteti a felügyelt jegyzetfüzet-szolgáltatások felhasználónkénti díjazását. Teljes ellenőrzést biztosít a Spark konfiguráció, a JVM memória és a függőségkezelés felett.
A Apache Zeppelin főbb funkciói
Többnyelvű bekezdések
Keverjen Scala, SQL, Python, R, Markdown és shell nyelveket egyetlen jegyzetben Zeppelin értelmezők használatával, az eredmények nyelvek közötti megosztásával.
Natív Spark integráció
Csatlakozzon az Apache Sparkhoz azonnal, elosztott adatfeldolgozáshoz, gépi tanuláshoz és streaming feladatokhoz, kézi bekötés nélkül.
Beépített vizualizációk
Bármilyen SQL vagy DataFrame eredményt alakítson át oszlop-, vonal-, kör-, pont- vagy kimutatásdiagramokká nulla ábrázolási kóddal és dinamikus űrlapbemenetekkel.
Értelmező ökoszisztéma
Lekérdezheti a JDBC adatbázisokat, a Flinket, a Hive-ot, a Cassandrát, az Elasticsearch-öt és sok más rendszert jegyzetenként konfigurált beépülő értelmezőkön keresztül.
Együttműködési jegyzetfüzetek
Ossza meg élő jegyzeteit URL-en keresztül, ágyazza be őket irányítópultokba és ütemezze a beépített cron futtatóval az automatizált jelentéskészítéshez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Zeppelin szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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