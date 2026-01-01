Az Apache Zeppelin egy nyílt forráskódú webes jegyzetfüzet, amelyet nagyméretű, interaktív adatelemzésre terveztek olyan motorokhoz, mint az Apache Spark, Flink és Hive. Az egynyelvű jegyzetfüzetekkel ellentétben a Zeppelin egy bővíthető értelmező architektúrát használ. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen jegyzetben Scala, SQL, Python, R és shell bekezdések keveredjenek megosztott adatokkal. Az eredmények beépített táblázatformátumon keresztül kerülnek át a nyelvek között.

A Zeppelin saját üzemeltetése egy VPS-en belül tartja a jegyzetfüzeteket, adatkészlet-kapcsolatokat és értelmező hitelesítő adatokat a saját környezetében. Ezenkívül megszünteti a felügyelt jegyzetfüzet-szolgáltatások felhasználónkénti díjazását. Teljes ellenőrzést biztosít a Spark konfiguráció, a JVM memória és a függőségkezelés felett.