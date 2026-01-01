Telepítse a GitIngestet egykattintásos telepítéssel.
Fejlesztői eszköz, amely a Git tárolókat optimalizált szövegformátumokká alakítja, készen az AI és LLM elemzésre.
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Erre jó a GitIngest
A GitIngest áthidalja a hagyományos kódbázisokat és az AI-alapú fejlesztési munkafolyamatokat. Ehhez a teljes Git-tárolókat strukturált, tokenhatékony szöveggé alakítja, amelyet a nyelvi modellek hatékonyan tudnak feldolgozni. Intelligens formázással vonja ki a kódot. Tiszteletben tartja a gitignore mintákat, és token-szám becsléseket is biztosít. Ezáltal a fejlesztők megtervezhetik az API költségeit, mielőtt nagy kivonatokat küldenének be.
A GitIngest saját üzemeltetése biztosítja, hogy a saját forráskód soha ne haladjon át külső szervereken. A nyilvános szolgáltatással ellentétben a saját példány nem szab meg sebességkorlátokat. Ez korlátlan tárolófeldolgozást tesz lehetővé azoknak a csapatoknak, amelyek jelentős AI-alapú fejlesztési igényekkel rendelkeznek.
A GitIngest főbb funkciói
Repository LLM konverzió
Teljes Git tárolókat alakít át nyelvi modellekhez optimalizált strukturált szöveggé, megőrizve a kód kontextusát kézi másolás-beillesztés nélkül.
Tokenszám becslés
Megjeleníti a tokenek számát és a kivonat méretének statisztikáit, mielőtt elküldi egy LLM API-nak, segítve a költségek előzetes becslését.
Privát repo támogatás
A GitHub személyes hozzáférési token integráció lehetővé teszi a privát és saját tulajdonú adattárak biztonságos feldolgozását.
Szelektív extrakció
Vonjon ki specifikus könyvtárakat vagy modulokat célzott AI elemzéshez, ahelyett, hogy egy teljes nagy kódbázist küldene el.
Intelligens szűrés
Automatikusan kizárja a bináris fájlokat, és figyelembe veszi a gitignore mintákat a tiszta, releváns szöveges kimenet előállításához.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a GitIngest szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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