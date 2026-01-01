A GitIngest áthidalja a hagyományos kódbázisokat és az AI-alapú fejlesztési munkafolyamatokat. Ehhez a teljes Git-tárolókat strukturált, tokenhatékony szöveggé alakítja, amelyet a nyelvi modellek hatékonyan tudnak feldolgozni. Intelligens formázással vonja ki a kódot. Tiszteletben tartja a gitignore mintákat, és token-szám becsléseket is biztosít. Ezáltal a fejlesztők megtervezhetik az API költségeit, mielőtt nagy kivonatokat küldenének be.

A GitIngest saját üzemeltetése biztosítja, hogy a saját forráskód soha ne haladjon át külső szervereken. A nyilvános szolgáltatással ellentétben a saját példány nem szab meg sebességkorlátokat. Ez korlátlan tárolófeldolgozást tesz lehetővé azoknak a csapatoknak, amelyek jelentős AI-alapú fejlesztési igényekkel rendelkeznek.