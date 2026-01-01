Telepítse a Pocket ID-t egyetlen kattintással.
Csak Passkey-jel működő OIDC szolgáltató, amely jelszó nélküli egyszeri bejelentkezést biztosít az összes saját üzemeltetésű alkalmazásához.
Válasszon VPS csomagot a Pocket ID szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Pocket ID
A Pocket ID egy könnyű, nyílt forráskódú OIDC identitásszolgáltató, alapvető különbséggel: csak passkey-eket támogat a hitelesítéshez, jelszavas bejelentkezés nélkül. A felhasználók egyszer regisztrálnak egy passkey-t telefonjuk, hardverkulcsuk vagy biometrikus azonosítójuk segítségével. Ettől a ponttól kezdve egyetlen mozdulattal hitelesíthetnek bármely csatlakoztatott alkalmazásba.
A Pocket ID saját VPS-en történő üzemeltetése egységes bejelentkezési réteget biztosít az összes saját üzemeltetésű szolgáltatásához. Így nem kell nagyméretű identitásplatformot futtatnia. Egyetlen, beépített SQLite tárolóval rendelkező konténer azt jelenti, hogy nincs semmi karbantartani való. Csatlakoztassa alkalmazásait OIDC kliensként, és szüntesse meg a jelszavakat a teljes saját üzemeltetésű rendszeréből.
A Pocket ID főbb funkciói
Passkey-only hitelesítés
A hitelesítés kizárólag WebAuthn jelszókulcsokon keresztül történik – nincs szükség jelszavak kezelésére, kiszivárogtatására vagy visszaállítására egyetlen csatlakoztatott alkalmazásban sem.
OIDC szolgáltató
Szabványoknak megfelelő OpenID Connect szolgáltatóként működik, így bármely OIDC-t támogató alkalmazás átruházhatja a hitelesítést a Pocket ID-re.
Felhasználói önkiszolgáló portál
A felhasználók saját jelszókulcsaikat, aktív munkameneteiket és engedélyezett alkalmazásaikat kezelik egy letisztult önkiszolgáló irányítópulton keresztül.
LDAP integráció
Csatlakozzon egy meglévő LDAP-hoz vagy Active Directoryhoz, hogy felhasználókat importáljon, ahelyett, hogy manuálisan kezelné a fiókokat a Pocket ID-ban.
Auditnapló
Nyomon követheti az összes bejelentkezést, jelszókulcs regisztrációt és ügyfél-engedélyezési eseményt egy beépített, kereshető auditnapló segítségével.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pocket ID szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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