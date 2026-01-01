A Pocket ID egy könnyű, nyílt forráskódú OIDC identitásszolgáltató, alapvető különbséggel: csak passkey-eket támogat a hitelesítéshez, jelszavas bejelentkezés nélkül. A felhasználók egyszer regisztrálnak egy passkey-t telefonjuk, hardverkulcsuk vagy biometrikus azonosítójuk segítségével. Ettől a ponttól kezdve egyetlen mozdulattal hitelesíthetnek bármely csatlakoztatott alkalmazásba.

A Pocket ID saját VPS-en történő üzemeltetése egységes bejelentkezési réteget biztosít az összes saját üzemeltetésű szolgáltatásához. Így nem kell nagyméretű identitásplatformot futtatnia. Egyetlen, beépített SQLite tárolóval rendelkező konténer azt jelenti, hogy nincs semmi karbantartani való. Csatlakoztassa alkalmazásait OIDC kliensként, és szüntesse meg a jelszavakat a teljes saját üzemeltetésű rendszeréből.