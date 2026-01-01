Telepítse a Matomo-t egyetlen kattintással.
Vezető nyílt forráskódú webanalitikai platform, amelyet több mint 1 millió weboldal használ, teljes adatbirtoklással és GDPR-megfelelőséggel.
Válasszon VPS csomagot a Matomo szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Matomo
A Matomo a világ vezető nyílt forráskódú webanalitikai platformja, amelyet több mint 1 millió weboldal használ 190+ országban. A Google Analytics adatvédelmi szempontból elsődleges alternatívájaként a Matomo részletes látogatói analitikát, konverziókövetést, hőtérképeket, munkamenet-felvételeket és A/B tesztelést kínál. Ezzel egyidejűleg az adatok 100%-át a saját infrastruktúráján tartja. Harmadik felek nem kapják meg a látogatói adatait. A nyomon követés pontos marad még akkor is, ha az adblockerek blokkolnák a felhőalapú analitikai szkripteket.
A Matomo saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan számú weboldalt és látogatónkénti díjak hiányát biztosítja. Emellett teljes mértékben megfelel a GDPR, HIPAA és egyéb adatelhelyezési szabályozásoknak. Ezért ez a választott analitikai platform azon szervezetek számára, amelyek nem küldhetnek látogatói adatokat külső szolgáltatóknak.
A Matomo főbb funkciói
Teljes adattulajdonjog
Minden látogatói adat az Ön infrastruktúráján marad — nincs harmadik féllel való megosztás, nincs hirdetési hálózat általi profilalkotás, és nincs szolgáltatói hozzáférés az analitikájához.
GDPR megfelelőség
Beépített adatvédelmi vezérlők, hozzájárulás-kezelés és adatanonimizálási eszközök egyszerűvé teszik a szabályozási megfelelőséget.
Konverziókövetés
Mérje a célokat, a tölcséreket és az attribúciót a teljes látogatói útvonalon, hogy megértse, mi ösztönzi a konverziókat.
Hőtérképek és Munkamenet-felvételek
Nézze meg, hol kattintanak, görgetnek és haboznak a felhasználók vizuális hőtérképek és rögzített böngészési munkamenetek segítségével.
E-kereskedelem analitika
Kövesse nyomon a bevételt, a termékteljesítményt, a kosárelhagyást és az ügyfélélettartam-értéket dedikált e-kereskedelmi jelentésekkel.
Korlátlan számú webhely
Kövesse nyomon annyi weboldalt, amennyire szüksége van, egyetlen Matomo példányból, webhelyenkénti díjak vagy csomagfrissítések nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Matomo szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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