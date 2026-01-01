A Matomo a világ vezető nyílt forráskódú webanalitikai platformja, amelyet több mint 1 millió weboldal használ 190+ országban. A Google Analytics adatvédelmi szempontból elsődleges alternatívájaként a Matomo részletes látogatói analitikát, konverziókövetést, hőtérképeket, munkamenet-felvételeket és A/B tesztelést kínál. Ezzel egyidejűleg az adatok 100%-át a saját infrastruktúráján tartja. Harmadik felek nem kapják meg a látogatói adatait. A nyomon követés pontos marad még akkor is, ha az adblockerek blokkolnák a felhőalapú analitikai szkripteket.

A Matomo saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan számú weboldalt és látogatónkénti díjak hiányát biztosítja. Emellett teljes mértékben megfelel a GDPR, HIPAA és egyéb adatelhelyezési szabályozásoknak. Ezért ez a választott analitikai platform azon szervezetek számára, amelyek nem küldhetnek látogatói adatokat külső szolgáltatóknak.