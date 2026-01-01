A Sonatype Nexus Repository Manager az iparági szabványos artefaktumtár, amely a build artefaktumok tárolására, rendszerezésére és terjesztésére szolgál, minden főbb csomagformátum esetén.

Univerzális proxy gyorsítótárként működik a Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub és több tucat más regiszter számára. Ez drámaian csökkenti a külső letöltéseket és felgyorsítja a buildeket.

A Nexus saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az artefaktumtárolás, a hozzáférési szabályzatok és a biztonsági ellenőrzés felett. A csapatok egységes forrást kapnak minden függőséghez – nyilvános és privát egyaránt – felhasználónkénti díjszabás vagy felhőalapú tárhelykorlátok nélkül.