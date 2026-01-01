Telepítse a Nexus Repository Manager-t egyetlen kattintással.
Univerzális műtárgytár-kezelő, amely támogatja a Maven, npm, Docker, PyPI és még sok mást.
Válasszon VPS csomagot a Nexus Repository Manager szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Nexus Repository Manager
A Sonatype Nexus Repository Manager az iparági szabványos artefaktumtár, amely a build artefaktumok tárolására, rendszerezésére és terjesztésére szolgál, minden főbb csomagformátum esetén.
Univerzális proxy gyorsítótárként működik a Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub és több tucat más regiszter számára. Ez drámaian csökkenti a külső letöltéseket és felgyorsítja a buildeket.
A Nexus saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az artefaktumtárolás, a hozzáférési szabályzatok és a biztonsági ellenőrzés felett. A csapatok egységes forrást kapnak minden függőséghez – nyilvános és privát egyaránt – felhasználónkénti díjszabás vagy felhőalapú tárhelykorlátok nélkül.
A Nexus Repository Manager főbb funkciói
Univerzális formátumtámogatás
Üzemeltessen és proxyzzon Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, és még sok más formátumot egyetlen példányból.
Proxy és gyorsítótár
A távoli műtermékek helyi gyorsítótárazásával a buildek soha nem hibásodnak meg amiatt, hogy egy upstream registry lassú vagy nem elérhető.
Privát tárolók
Saját fejlesztésű könyvtárak és Docker-lemezkék közzététele privát, hosztolt adattárakban, részletes hozzáférés-vezérléssel.
Komponens keresés
A teljes szöveges keresés az összes adattárban lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy gyorsan megtalálják a specifikus műtermékverziókat és azok metaadatait.
Szerepköralapú hozzáférés
Határozzon meg részletes jogosultságokat tárházanként, hogy a csapatok csak a saját tulajdonukban lévő tárházakat láthassák és tehessenek közzé bennük.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Nexus Repository Manager szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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