Az Open Dronelog egy nyílt forráskódú drónrepülési naplóelemző. DJI, Litchi és Airdata exportokat importál egy helyi DuckDB adatbázisba, és ezeket egy interaktív webes műszerfalon keresztül teszi elérhetővé. A felhőszolgáltatások előfizetések vagy feltöltési korlátok mögé zárják a repülési előzményeket. Ezzel szemben minden repülés, akkumulátor sorozatszám és telemetriai minta a saját szerverén marad. Az elemzések helyben futnak, automatikus mintavételezéssel nagyon nagy adathalmazok esetén.

Az Open Dronelog saját VPS-en való üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a személyazonosításra alkalmas repülési útvonalakat. Továbbá a drón sorozatszámokat és az akkumulátor előzményeket is. Naplókat automatikusan szinkronizálhat egy csatlakoztatott mappából. Nyomtatható A4-es szabályozási jelentéseket generálhat a hatóságok számára. Egyetlen példányt oszthat meg egy teljes dróncsapattal, pilótánkénti díjak nélkül.