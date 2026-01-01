Telepítse az Open Dronelogot egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű elemző DJI és Litchi drón repülési naplókhoz, 3D térképekkel, telemetriai diagramokkal és nyomtatható repülési jelentésekkel.
Válasszon VPS csomagot a Open Dronelog szolgáltatáshoz
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Erre jó a Open Dronelog
Az Open Dronelog egy nyílt forráskódú drónrepülési naplóelemző. DJI, Litchi és Airdata exportokat importál egy helyi DuckDB adatbázisba, és ezeket egy interaktív webes műszerfalon keresztül teszi elérhetővé. A felhőszolgáltatások előfizetések vagy feltöltési korlátok mögé zárják a repülési előzményeket. Ezzel szemben minden repülés, akkumulátor sorozatszám és telemetriai minta a saját szerverén marad. Az elemzések helyben futnak, automatikus mintavételezéssel nagyon nagy adathalmazok esetén.
Az Open Dronelog saját VPS-en való üzemeltetése teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja a személyazonosításra alkalmas repülési útvonalakat. Továbbá a drón sorozatszámokat és az akkumulátor előzményeket is. Naplókat automatikusan szinkronizálhat egy csatlakoztatott mappából. Nyomtatható A4-es szabályozási jelentéseket generálhat a hatóságok számára. Egyetlen példányt oszthat meg egy teljes dróncsapattal, pilótánkénti díjak nélkül.
A Open Dronelog főbb funkciói
Többformátumú naplóimportálás
Importálja a DJI .txt, Litchi CSV és Airdata exportokat automatikus egységfelismeréssel, intelligens duplikációmentesítéssel és opcionális külső elemző bővítményekkel.
Interaktív repülőtérképek
Repülések visszajátszása 3D térképen, választható műholdas, topográfiai vagy OpenStreetMap rétegekkel, változtatható sebességszabályozással és élő RC bot vizualizációval.
Telemetria diagramok
Szinkronizált, húzással nagyítható diagramok a magasság, sebesség, akkumulátor cellafeszültségek, dőlésszög, RC jel, GPS és hazatávolság megjelenítéséhez minden repüléshez.
Akkumulátor egészségi állapotának nyomon követése
Akkumulátoronkénti ciklusszámok, a teljes töltési kapacitás előzményei és a használati perc trendek segítenek észrevenni a romlást, mielőtt egy akkumulátor meghibásodik repülés közben.
Nyomtatható repülési jelentések
Létrehozhat konfigurálható A4-es HTML jelentéseket választható mezőcsoportokkal, időjárási adatokkal és napi bontású csoportosítással, amelyek közvetlenül PDF-be nyomtathatók a hatóságok számára.
Helyi elsődleges tárhely
Minden járat egy helyi DuckDB adatbázisban található. CSV, JSON, GPX és KML exportálási lehetőséggel, valamint teljes biztonsági mentéssel és visszaállítással rendelkezik — felhőbe történő feltöltés nem szükséges.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Open Dronelog szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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