Telepítse a Wallabag-ot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett „olvasd el később” szolgáltatás, amely menti és tisztítja a webes cikkeket a zavartalan offline olvasáshoz.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Wallabag
A Wallabag egy saját üzemeltetésű „olvasd el később” alkalmazás. Webes cikkeket ment el, eltávolítva a hirdetéseket, a navigációt és a felesleges elemeket. Így csak a szöveget és a képeket jeleníti meg a tiszta, koncentrált olvasás érdekében. Ez egy privát alternatívája a Pocket és az Instapaper szolgáltatásnak, teljes offline támogatással.
A Wallabag saját üzemeltetése egy VPS-en azt jelenti, hogy olvasási listája és cikkarchívuma saját infrastruktúráján tárolódik. Így nincs harmadik fél hozzáférése. A Chrome és Firefox böngészőbővítményei egy kattintással lehetővé teszik a cikkek mentését. Az iOS és Android mobilalkalmazások pedig útközben is biztosítják az offline olvasást. A Pocket és Instapaper importálása egyszerűvé teszi az átállást.
A Wallabag főbb funkciói
Letisztult cikkolvasás
A Wallabag kinyeri a cikk tartalmát, és eltávolítja a hirdetéseket, a navigációt és a zavaró tényezőket a tiszta, koncentrált olvasási élményért.
Offline hozzáférés
A mentett cikkek szinkronizálódnak az iOS és Android rendszerű mobilalkalmazásokra, lehetővé téve az olvasást internetkapcsolat nélkül.
Böngészőbővítmények
Cikkek mentése Chrome-ból és Firefoxból egyetlen kattintással a hivatalos Wallabag böngészőbővítmény segítségével.
Címkézés és keresés
Rendezze a mentett cikkeket címkékkel, és azonnal megtaláljon bármit a teljes olvasási archívumában végzett teljes szöveges kereséssel.
Importálás Pocketből
Migrálja meglévő olvasólistáját Pocket vagy Instapaper szolgáltatásból Wallabagba anélkül, hogy elveszítené bármelyik elmentett cikkét.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Wallabag szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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