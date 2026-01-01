A Wallabag egy saját üzemeltetésű „olvasd el később” alkalmazás. Webes cikkeket ment el, eltávolítva a hirdetéseket, a navigációt és a felesleges elemeket. Így csak a szöveget és a képeket jeleníti meg a tiszta, koncentrált olvasás érdekében. Ez egy privát alternatívája a Pocket és az Instapaper szolgáltatásnak, teljes offline támogatással.

A Wallabag saját üzemeltetése egy VPS-en azt jelenti, hogy olvasási listája és cikkarchívuma saját infrastruktúráján tárolódik. Így nincs harmadik fél hozzáférése. A Chrome és Firefox böngészőbővítményei egy kattintással lehetővé teszik a cikkek mentését. Az iOS és Android mobilalkalmazások pedig útközben is biztosítják az offline olvasást. A Pocket és Instapaper importálása egyszerűvé teszi az átállást.