Az Euro-Office DocumentServer egy nyílt forráskódú online irodai csomag, amely böngészőalapú kollaboratív szerkesztést biztosít DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP és PDF formátumokhoz, a saját infrastruktúrájában. Az AGPL-licencelt ONLYOFFICE DocumentServer kódbázisára épül. Az európai digitális szuverenitás érdekében újrapozicionálták, és beépülő kollaboratív szerkesztési háttérként szolgál olyan platformokhoz, mint a Nextcloud és az ownCloud.

Az Euro-Office DocumentServer saját üzemeltetésével minden dokumentumot, szerkesztési munkamenetet és integrációs hívást a VPS-én belül tarthat, így külső felhő nem férhet hozzá a tartalmakhoz. A JWT token hitelesítés alapértelmezetten védi az API-t, a csomagolt telepítéssel pedig a PostgreSQL, RabbitMQ és Redis előkonfigurálva érkezik egy éles környezetre kész szerkesztői szerverhez.