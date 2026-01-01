Telepítse az Euro-Office DocumentServer-t egyetlen kattintással.
Európai szuverenitású, saját üzemeltetésű irodai csomag dokumentumok, táblázatok és prezentációk böngészőalapú kollaboratív szerkesztéséhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Euro-Office DocumentServer
Az Euro-Office DocumentServer egy nyílt forráskódú online irodai csomag, amely böngészőalapú kollaboratív szerkesztést biztosít DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP és PDF formátumokhoz, a saját infrastruktúrájában. Az AGPL-licencelt ONLYOFFICE DocumentServer kódbázisára épül. Az európai digitális szuverenitás érdekében újrapozicionálták, és beépülő kollaboratív szerkesztési háttérként szolgál olyan platformokhoz, mint a Nextcloud és az ownCloud.
Az Euro-Office DocumentServer saját üzemeltetésével minden dokumentumot, szerkesztési munkamenetet és integrációs hívást a VPS-én belül tarthat, így külső felhő nem férhet hozzá a tartalmakhoz. A JWT token hitelesítés alapértelmezetten védi az API-t, a csomagolt telepítéssel pedig a PostgreSQL, RabbitMQ és Redis előkonfigurálva érkezik egy éles környezetre kész szerkesztői szerverhez.
A Euro-Office DocumentServer főbb funkciói
Szuverénnek tervezve
Európai vezetésű AGPL fork, amely a digitális szuverenitásra összpontosít — minden dokumentum, napló és adatbázissor az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán marad.
Valós idejű közös szerkesztés
Több felhasználó szerkeszti ugyanazt a dokumentumot, táblázatot vagy prezentációt egyidejűleg, élő kurzorokkal, megjegyzésekkel és nyomon követett változtatásokkal.
MS Office kompatibilitás
Megnyitja és menti a DOCX, XLSX és PPTX fájlokat az elrendezés nagy pontosságú megőrzésével, valamint natív támogatással az ODT, ODS és ODP fájlokhoz is.
JWT API biztonság
A JSON Web Token érvényesítés véd minden API hívást, így csak az engedélyezett integrációk és kliensek csatlakozhatnak a szerkesztő szerverhez.
Nextcloud integráció
Beépíthető együttműködési szerkesztő háttérrendszer Nextcloud, ownCloud és más platformok számára, amelyek már támogatják az ONLYOFFICE csatlakozókat.
PDF- és űrlapszerkesztés
PDF-ek szerkesztése és kitölthető PDF űrlapok létrehozása közvetlenül a böngészőben, extra szoftver vagy bővítmények nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Euro-Office DocumentServer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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