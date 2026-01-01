A Lychee egy letisztult, nyílt forráskódú fotókezelő rendszer, amely bármilyen képmappát gyönyörűen bemutatott online galériává alakít. Indexeli az EXIF és IPTC metaadatokat, reszponzív bélyegképeket generál, és fészkelt albumokba rendezi a fotókat. Nyilvános, jelszóval védett és privát megosztást kínál egyedi albumokhoz vagy egyedi fotókhoz. Mindezt egy letisztult, mobilbarát webes felhasználói felület támogatja.

A Lychee saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a teljes felbontású eredeti képek, helyadatok és megtekintési előzmények az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. Így nem kell azokat egy harmadik fél fotóplatformjára bíznia. Az alkalmazás háttérrendszerként támogatja a MySQL, MariaDB, PostgreSQL vagy SQLite adatbázisokat. Tisztán integrálódik objektumtárolókkal, LDAP és OAuth szolgáltatókkal. Ezáltal egyaránt alkalmas személyes fotóarchívumként vagy kis csapatok megosztott könyvtáraként.