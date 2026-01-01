Telepítse a Lychee-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű fotókezelő platform albumrendezéssel, megosztási vezérlőkkel és metaadat-alapú böngészéssel, komoly fotósok számára készült.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Lychee
A Lychee egy letisztult, nyílt forráskódú fotókezelő rendszer, amely bármilyen képmappát gyönyörűen bemutatott online galériává alakít. Indexeli az EXIF és IPTC metaadatokat, reszponzív bélyegképeket generál, és fészkelt albumokba rendezi a fotókat. Nyilvános, jelszóval védett és privát megosztást kínál egyedi albumokhoz vagy egyedi fotókhoz. Mindezt egy letisztult, mobilbarát webes felhasználói felület támogatja.
A Lychee saját VPS-en történő üzemeltetése biztosítja, hogy a teljes felbontású eredeti képek, helyadatok és megtekintési előzmények az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán maradjanak. Így nem kell azokat egy harmadik fél fotóplatformjára bíznia. Az alkalmazás háttérrendszerként támogatja a MySQL, MariaDB, PostgreSQL vagy SQLite adatbázisokat. Tisztán integrálódik objektumtárolókkal, LDAP és OAuth szolgáltatókkal. Ezáltal egyaránt alkalmas személyes fotóarchívumként vagy kis csapatok megosztott könyvtáraként.
A Lychee főbb funkciói
Beágyazott albumhierarchia
Rendszerezze a fényképeket albumokba és alalbumokba fogd és vidd átrendezéssel, borítókép kiválasztással és albumonkénti megosztási vezérlőkkel.
EXIF és IPTC metaadatok
A fényképezőgép, objektív, expozíció, GPS és IPTC címkék automatikus kinyerése, így az albumok kereshetők és szűrhetők fényképezőgép típusa, gyújtótávolság vagy helyszín szerint.
Részletes megosztási vezérlők
Tedd az albumokat nyilvánossá, jelszóval védetté vagy csak meghívóval elérhetővé. Generálj megosztási linkeket albumonként vagy fotónként anélkül, hogy felfednéd a könyvtárad többi részét.
RAW és HEIC támogatás
A RAW formátumok és a HEIC natív kezelése a JPEG, PNG és videó mellett — a Lychee átkódolja a web számára, miközben megőrzi az eredeti fájlt.
OAuth és LDAP bejelentkezés
Csatlakozzon meglévő identitásszolgáltatókhoz, beleértve a Google-t, a GitHubot és bármely LDAP címtárat, így a közreműködők bejelentkezhetnek azokkal a hitelesítő adatokkal, amelyekkel már rendelkeznek.
Objektumtárolási háttérrendszer
Opcionálisan tároljon fényképeket S3-kompatibilis objektumtárolón, hogy a könyvtárát a helyi lemezen túl is skálázhassa, miközben megőrzi ugyanazt az UX-et.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Lychee szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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