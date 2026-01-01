A Mazanoke egy saját tárhelyen futó képoptimalizáló, amely teljes egészében a böngészőben működik. Amikor a felhasználók a Mazanoke felületén keresztül tömörítenek, átméreteznek vagy konvertálnak képeket, minden feldolgozás helyben, az eszközükön történik. Így semmilyen képadat nem kerül továbbításra a szerverre vagy harmadik félnek. Ezáltal alkalmas érzékeny képek feldolgozására, amelyeket nem lehet felhőalapú tömörítő eszközökre feltölteni.

A hosztolt képoptimalizáló szolgáltatásoktól eltérően a Mazanoke saját VPS-en történő üzemeltetése privát, mindig elérhető végpontot biztosít csapatának a képfeldolgozáshoz. Széles formátumválasztékot támogat. Automatikusan eltávolítja az EXIF metaadatokat, például a GPS helyadatokat és az időbélyegeket. Opcionális HTTP alapvető hitelesítéssel védhető a hozzáférés korlátozása érdekében.