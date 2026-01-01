Telepítse a Mazanoke-ot egyetlen kattintással.
Adatvédelem-központú, böngészőalapú képoptimalizáló, amely tömöríti és konvertálja a képeket anélkül, hogy bármilyen szerverre feltöltené.
Válasszon VPS csomagot a Mazanoke szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Mazanoke
A Mazanoke egy saját tárhelyen futó képoptimalizáló, amely teljes egészében a böngészőben működik. Amikor a felhasználók a Mazanoke felületén keresztül tömörítenek, átméreteznek vagy konvertálnak képeket, minden feldolgozás helyben, az eszközükön történik. Így semmilyen képadat nem kerül továbbításra a szerverre vagy harmadik félnek. Ezáltal alkalmas érzékeny képek feldolgozására, amelyeket nem lehet felhőalapú tömörítő eszközökre feltölteni.
A hosztolt képoptimalizáló szolgáltatásoktól eltérően a Mazanoke saját VPS-en történő üzemeltetése privát, mindig elérhető végpontot biztosít csapatának a képfeldolgozáshoz. Széles formátumválasztékot támogat. Automatikusan eltávolítja az EXIF metaadatokat, például a GPS helyadatokat és az időbélyegeket. Opcionális HTTP alapvető hitelesítéssel védhető a hozzáférés korlátozása érdekében.
A Mazanoke főbb funkciói
Böngészőn belüli feldolgozás
Minden kép tömörítése és konvertálása helyben fut a böngészőben — a képadatok nem kerülnek elküldésre a szerverre vagy bármilyen külső szolgáltatásnak.
Többformátumú átalakítás
Konvertáljon JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO és TIFF formátumok között, bármilyen kombinációban, állítható minőségi beállításokkal.
Automatikus EXIF eltávolítás
Távolítsa el a beágyazott metaadatokat, beleértve a GPS helyadatokat, időbélyegeket és kameraadatokat a képekről megosztás előtt.
HTTP alapvető hitelesítés
A hozzáférést gyárilag HTTP alapú hitelesítés védi, így a példányod csak az arra jogosult felhasználók számára korlátozott.
PWA offline támogatás
Telepítse a Mazanoke-ot progresszív webalkalmazásként az offline képfeldolgozáshoz anélkül, hogy internetkapcsolatot igényelne.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Mazanoke szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.
A cég jól teljesít, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.